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Місячний календар на тиждень 12-18 липня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
11 липня, 11:40
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Згідно з місячним календарем, найбільш складними і провокаційними цього тижня будуть понеділок, четвер і субота. Важливо не піддаватися спокусам і негативу.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на середину липня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 12-18 липня 2021 року.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Місячний календар по днях на тиждень 12-18 липня 2021 року

  • 12 липня, понеділок – 4-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

  • 13 липня, вівторок – 5-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого й отримання знань.

  • 14 липня, середа – 6-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День самоти і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя й обставини.

  • 15 липня, четвер – 7-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанням говорити зайве і робити необдумані вчинки.

  • 16 липня, п'ятниця – 8-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День каяття у власних гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

  • 17 липня, субота- 9-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть о 13:12. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

  • 18 липня, неділя – 10-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії й активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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