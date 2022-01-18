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Загальний гороскоп на сьогодні, 18 січня – астролог про те, чи буде день щасливим, кому пощастить більше за інших

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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18 січня, 00:10
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Що чекає людей цього вівторка – яким знакам Зодіаку пощастить, а яким краще виявляти обережність

Сьогодні вночі був повний місяць. Або як пишуть у класичних текстах з астрології, Місяць протистояв Сонцю.

Сонце – це розум, енергія, активність. Місяць – емоції, інтуїція. Їхнє протистояння означає, що розум і почуття не в гармонії один з одним. Так часто буває в повний місяць.

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У такі дні складно довести розпочате остаточно. Вас весь час відволікають дрібниці, розмови та якісь внутрішні переживання.

Люди можуть чинити непослідовно. Не завжди тримають слово, можуть спізнюватися і легко дратуються по дрібницях.

У повню часто загострюється інтуїція. Ви щось відчуваєте, наприклад, незрозумілий страх чи тривогу. Не факт, що варто до своїх передчуттів зараз ставитись серйозно.

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Ще в такі дні, як сьогоднішній, люди схильні все драматизувати, згущувати фарби.

День підходить для звичних справ, які не вимагають поспіху. Не варто поспішати, краще обдумати, як слід. Добре завершувати довгі, нудні справи, складати звіти.

Корисно прибирати вдома, мити підлогу, вікна, викидати непотрібні речі. Непогано також навести лад на своєму робочому місці в офісі.

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Корисно займатись спортом, гуляти на свіжому повітрі. Протипоказані надмірності в їжі, добре сісти на дієту.

День може бути дуже непоганий для Тельців, Дів, Скорпіонів та Риб.

Не надто хороший день для Близнюків, Львів та Терезів. Близнюки можуть мати збитки, несподівані витрати.

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Ольга Дударенко
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