Великдень-2022: що категорично не можна робити

У день Воскресіння Христового не можна лаятись, проклинати та засуджувати інших людей.

Головні традиції та заборони Великодня / Фото: pexels.com

Незабаром, у неділю, 24 квітня, весь православний світ відзначатиме найголовніше свято в році – світлий Великдень-2022 .

Великдень – це значуща християнська подія та найголовніше церковне свято. Воно знаменує світле Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, а також торжество перемоги над смертю та очищення від гріхів.

Реклама

Здавна на Великдень люди дотримуватись християнських та народних традицій . Як правильно поводитися і що категорично не можна робити у свято Воскресіння Христового, дізнайтесь у нашій статті.

Великдень: що не можна робити

Святкування Великодня / Фото: Pinterest

У день Воскресіння Христового треба відпочивати від мирської метушні та клопоту. А тому на свято взагалі не можна займатися роботою вдома , прибирати, прати, готувати, шити, вишивати – все потрібно робити заздалегідь.

, прибирати, прати, готувати, шити, вишивати – все потрібно робити заздалегідь. Також категорично не можна працювати в саду , городі, на присадибній ділянці, будувати, забивати цвяхи, пиляти, копати, садити рослини тощо.

, городі, на присадибній ділянці, будувати, забивати цвяхи, пиляти, копати, садити рослини тощо. Під забороною гучне святкування Великодня та розважальні заходи. Це радісне сімейне свято, яке краще зустріти у колі сім'ї, у тихій та спокійній обстановці.

Великодня та розважальні заходи. Це радісне сімейне свято, яке краще зустріти у колі сім'ї, у тихій та спокійній обстановці. У день Великодня не можна перебувати в поганому настрої , думати про негатив, сумувати або сваритися, бажати людям зла, брехати, мститися, лихословити, пліткувати, засуджувати інших людей.

, думати про негатив, сумувати або сваритися, бажати людям зла, брехати, мститися, лихословити, пліткувати, засуджувати інших людей. Цього дня не можна вінчатися та хрестити дітей , а сімейні свята, якщо вони співпали з Великоднем, краще перенести на інший час.

, а сімейні свята, якщо вони співпали з Великоднем, краще перенести на інший час. Зі святкового великоднього столу не можна викидати те, що було освячено у храмі , наприклад, шкаралупу від крашанок або залишки паски. Їх можна згодувати тваринам, спалити чи закопати.

, наприклад, шкаралупу від крашанок або залишки паски. Їх можна згодувати тваринам, спалити чи закопати. Цього дня не можна виносити та віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші , тому що разом із цінностями можна віддати і благополуччя.

, тому що разом із цінностями можна віддати і благополуччя. Вважається, що на Великдень не можна відвідувати цвинтар , проводити панахиди і сумувати за померлими. Для цього є спеціальні поминальні дні.

Раніше ми розповідали, як можна цікаво та яскраво прикрасити великодні паски до свята. Також ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос Воскрес. А ще пояснювали, як щороку розраховувати перехідні свята за великоднім календарем.