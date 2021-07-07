Привітання зі святом Івана Купала: в прозі, віршах, листівках і картинках

У День Івана Купала вітаємо з древнім літнім слов'янським святом

Святкування Івана Купала / Фото: Depositphotos

7 липня, настає яскраве, ефектне, життєрадісне, красиве літнє свято Івана Купала-2021. Цей день присвячений древнім слов'янським традиціям, вшануванню стихій вогню, води, трав і квітів, а ще молодості і любові.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Life Сьогодні зібрали для вас найкращі привітання, а також вітальні листівки, ефектні картинки, вірші, які ви можете адресувати коханій людині, добрим друзям, родині, батькам, колегам і привітати зі святом Івана Купала.

Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах

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***

Иван Купала наступает,

В природе – тайны торжество.

В лесу полночном расцветает

Заветный папоротник вновь.



Костры горят, рисуя блики.

Вокруг танцует молодежь.

Сегодня тени многолики,

И праздник этот всем хорош.



Пусть день сегодня необычный

Наполнит сказкою твой мир,

Подарит счастье в жизни личной,

Костром зажжет огонь любви.

Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

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День Івана Купала: щирі побажання своїми словами

***

Вітаю зі святом Івана Купала і бажаю, щоб у цей чарівний день в твоїй душі раптом спалахнув той самий заповітний вогник, який подарує надію на краще і поведе тебе до заповітної мрії, великої любові, щирого щастя і справжнього дива.

Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

Ефектні вірші в свято Івана Купала

***

Расплетай, девица, косы,

Выходи простоволосой,

Да венком себя укрась,

Веселись сегодня всласть.



Парень, оставляй печали,

Возле речки, у причала,

Одиночеству не место,

Ждет тебя судьба-невеста.



Вы бегите-ворожите,

Каждым мигом дорожите.

Пусть венки плывут по речке –

Обручальные колечки.



Пусть костры трещат-пылают,

Ваши чувства распаляют,

Очищают от невзгод,

И кружится хоровод.



В эту ночь чудес и яви

Цвет свой папоротник явит.

Будет дивного немало

На Ивана на Купала.

Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

Добрі побажання подрузі на свято Івана Купала

***

Я бажаю тобі, подружка, щоб на Купала відбулося диво. Нехай твій вінок, пущений по воді, подасть тобі знак на щастя в особистому житті, і нехай, нарешті, тобі зустрінеться принц, про якого ти мрієш.

Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

З Іваном Купала: радісні вітання друзям у віршах

***

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.



В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам – мужей хороших,

А парням – невест пригожих.

Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Івана Купала в прозі

***

Вітаю з дивним і казковим днем Івана Купала. Бажаю тобі обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка допоможе твоєму серцю розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай у цей день з тобою трапиться справжнє диво! Здоров'я, благодаті і радості.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.