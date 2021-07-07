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Привітання зі святом Івана Купала: в прозі, віршах, листівках і картинках

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 липня, 06:20
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У День Івана Купала вітаємо з древнім літнім слов'янським святом
Святкування Івана Купала
Святкування Івана Купала / Фото: Depositphotos

7 липня, настає яскраве, ефектне, життєрадісне, красиве літнє свято Івана Купала-2021. Цей день присвячений древнім слов'янським традиціям, вшануванню стихій вогню, води, трав і квітів, а ще молодості і любові.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Life Сьогодні зібрали для вас найкращі привітання, а також вітальні листівки, ефектні картинки, вірші, які ви можете адресувати коханій людині, добрим друзям, родині, батькам, колегам і привітати зі святом Івана Купала.

Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах

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***

Иван Купала наступает,
В природе – тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.

Костры горят, рисуя блики.
Вокруг танцует молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.

Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир,
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.

Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

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День Івана Купала: щирі побажання своїми словами

***

Вітаю зі святом Івана Купала і бажаю, щоб у цей чарівний день в твоїй душі раптом спалахнув той самий заповітний вогник, який подарує надію на краще і поведе тебе до заповітної мрії, великої любові, щирого щастя і справжнього дива.

Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

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Ефектні вірші в свято Івана Купала

***

Расплетай, девица, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.

Парень, оставляй печали,
Возле речки, у причала,
Одиночеству не место,
Ждет тебя судьба-невеста.

Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.

Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод,
И кружится хоровод.

В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.

Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

Добрі побажання подрузі на свято Івана Купала

***

Я бажаю тобі, подружка, щоб на Купала відбулося диво. Нехай твій вінок, пущений по воді, подасть тобі знак на щастя в особистому житті, і нехай, нарешті, тобі зустрінеться принц, про якого ти мрієш.

Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

З Іваном Купала: радісні вітання друзям у віршах

***

На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам – мужей хороших,
А парням – невест пригожих.

Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала / Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Івана Купала в прозі

***

Вітаю з дивним і казковим днем Івана Купала. Бажаю тобі обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка допоможе твоєму серцю розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай у цей день з тобою трапиться справжнє диво! Здоров'я, благодаті і радості.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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