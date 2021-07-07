Привітання зі святом Івана Купала: в прозі, віршах, листівках і картинках

7 липня, настає яскраве, ефектне, життєрадісне, красиве літнє свято Івана Купала-2021. Цей день присвячений древнім слов'янським традиціям, вшануванню стихій вогню, води, трав і квітів, а ще молодості і любові.
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Life Сьогодні зібрали для вас найкращі привітання, а також вітальні листівки, ефектні картинки, вірші, які ви можете адресувати коханій людині, добрим друзям, родині, батькам, колегам і привітати зі святом Івана Купала.
Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах
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Иван Купала наступает,
В природе – тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, рисуя блики.
Вокруг танцует молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир,
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.
День Івана Купала: щирі побажання своїми словами
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Вітаю зі святом Івана Купала і бажаю, щоб у цей чарівний день в твоїй душі раптом спалахнув той самий заповітний вогник, який подарує надію на краще і поведе тебе до заповітної мрії, великої любові, щирого щастя і справжнього дива.
Івана Купала-2021: дієві обряди для незаміжніх дівчат
Ефектні вірші в свято Івана Купала
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Расплетай, девица, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.
Парень, оставляй печали,
Возле речки, у причала,
Одиночеству не место,
Ждет тебя судьба-невеста.
Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.
Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод,
И кружится хоровод.
В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.
Добрі побажання подрузі на свято Івана Купала
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Я бажаю тобі, подружка, щоб на Купала відбулося диво. Нехай твій вінок, пущений по воді, подасть тобі знак на щастя в особистому житті, і нехай, нарешті, тобі зустрінеться принц, про якого ти мрієш.
З Іваном Купала: радісні вітання друзям у віршах
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На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.
В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам – мужей хороших,
А парням – невест пригожих.
Найкращі привітання з Івана Купала в прозі
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Вітаю з дивним і казковим днем Івана Купала. Бажаю тобі обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка допоможе твоєму серцю розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай у цей день з тобою трапиться справжнє диво! Здоров'я, благодаті і радості.
Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:
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