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Трьох Святих-2022: дата, історія та значення церковного свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 лютого, 15:58
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У це свято церква шанує одночасно трьох святих – Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста.
Трьох Святителів 2022: дата, історія та значення свята
Трьох Святителів 2022: дата, історія та значення свята / Фото: Колаж: Сьогодні, redpost.com.ua

У середині лютого, напередодні Стрітення Господнього, православні відзначають ще одне важливе свято – Собор трьох святителів . Що це за день, якою є його історія і значення в християнстві, дізнайтеся в нашій статті.

Трьох Святих-2022: дата свята

Повна назва Трьохсвятського свята – Собор всесвітніх учителів та святителів .

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Урочистість на честь Трьох Святих щорічно відбувається 12 лютого і у 2022 році випадає на суботу, вихідний день.

Свято на честь Отців церкви було встановлено наприкінці XI століття , у період правління візантійського імператора Олексія I Комніна. На той час у Константинополі були розбіжності про першість когось із святителів.

Три святителі: ікона
Три святителі: ікона / Фото: Pinterest

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Дата була заснована на честь вирішення великої суперечки , примирення та дружби великих богословів, що подарували світові мудрість.

День Трьох Святих: історія та значення церковного свята

Це соборне торжество православної церкви присвячене пам'яті великих каппадокійців Василя Великого, Григорія Богослова та константинопольського патріарха Іоанна Златоуста. Їх називали вселенськими вчителями, оскільки вони мали значну вагу у формуванні догматики, організації та богослужіння церкви.

За церковною легендою всі три святителі наказали встановити загальний день шанування їхньої пам'яті , оголосивши про свою рівність перед Богом:

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"Немає між нами ні першого, ні другого. Якщо ви посилаєтеся на одного, то в тому ж згодні й обидва інші. Тому припиніть суперечки, бо як за життя, так і після смерті, ми маємо турботу про те, щоб привести до миру і однодумності кінці всесвіту... Ми маємо у Бога рівну гідність."

Про що моляться Трьом Святим

Окрім спільних потреб, які віруючі висловлюють у своїх проханнях до всіх ікон, у молитві перед іконою Трьом Святителям звертаються:

  • про благословення на навчання чи наукову працю;
  • про душевне та тілесне здоров'я;
  • про повернення у віру заблудлих друзів або родичів;
  • перед початком будівництва дому;
  • про захист від утисків начальства.

Раніше ми розповідали, коли Великдень-2022 в Україні: дата найголовнішого церковного свята.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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