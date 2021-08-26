Семистрільна ікона Божої Матері: історія і значення

Сьогодні відзначається День Семистрільна ікони Божої Матері: які традиції дотримуються і в чому допомагає

Святкування Семистрільної ікони Божої Матері / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 серпня, православною церквою відзначається Семистрільна ікона Божої Матері – один з найважливіших і найбільш значимих чудотворних образів Богородиці. Що означає Семистрільна ікона, яку історію і значення вона має, де вішати і про що молитися, дізнайтеся в нашій статті.

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Семистрільна ікона Божої Матері: історія і дні шанування

За переказами, чудотворна ікона явилася уві сні важко хворому селянинові. Йому було передбачено, що він одужає, якщо знайде образ Богородиці в Іоанно-Богоявленському храмі.

Коли серед усіх наявних в церкві ікон потрібної не виявилося, чоловік став шукати її всюди. На дзвіниці він знайшов дошку, що служить поперечиною для сходів, на якій проступало зображення. Її очистили і виявили прекрасний лик Пресвятої Богородиці з сімома мечами, спрямованими на її груди.

Після чудесного набуття ікони селянин видужав. А ікону повісили на почесному місці в церкві.

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Особливо Семистрільна ікона прославилася 1830 року, коли в Вологді лютувала холера, а після хресного ходу з чудотворним образом хвороба відступила.

Після 1917 року ікона зникла з Іоанно-Богословської церкви, і її місцезнаходження невідомо.

Дні вшанування Семистрільної ікони, крім 26 серпня, ще 15 лютого і дев'ята неділя після Великодня.

Семистрільна ікона: значення

Це один з небагатьох образів, на якому Богородиця зображена без Немовляти. Сім мечів символізують страждання Божої Матері від семи смертних гріхів, які притаманні людям.

В Євангелії є пророцтво Симеона-Богоприїмця: "І Тобі меч душу прошиє самій..." Воно означає, що кожен людський гріх ранить серце Богородиці, як ніби це людство знову розпинає Її Божественного Сина.

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Ікона Семистрільна – фото / Фото: wikipedia.org

Іконографія дуже схожа з іконою Богородиці "Пом'якшення злих сердець" або "Симеонове проречення", де Богородиця також зображена з сімома стрілами. Але Семистрільна ікона має свої особливості: всі мечі (стріли) розташовуються зліва і праворуч від Богородиці.

Сама ж ікона має давнє походження, їй не менше 500 років.

Від чого допомагає Семистрільна ікона Божої Матері

Чудотворний образ Богородиці позбавляє людей від:

злих помислів,

бажання помститися комусь,

наклепників,

допомагає в хворобах,

береже будинок від шахраїв і злодіїв,

приносить мир і спокій,

допомагає налагодити взаєморозуміння в сім'ї,

зберігає воїнів від ворожих стріл.

Коли між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми виникає суперечність, залагодити її допоможе ікона Семистрільна, якщо носити на шиї маленький образ.

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Де повинна висіти ікона Семистрільна? Зазвичай цей образ Богородиці ставлять в іконостас, а якщо в сім'ї є хворий, то ікону розміщують біля його ліжка, щоб швидше відбулося одужання.

Молитва Семистрільній іконі Божої Матері для примирення з людиною

Пресвята Богородиця завжди була покровителькою і заступницею сім'ї. Люди довіряють Їй свої прикрощі та моляться про примирення з тими, кого вільно чи мимоволі образили. Молитви до Пресвятої Діви допомагають проти сварок і сварок з коханими людьми.

Пом’якши злі серця наші, Пресвята Богородице, і напади тих, що ненавидять нас, угамуй, і всяку тісноту душі нашої розріши. На Твій святий образ споглядаючи, Твоїм стражданням і милосердям до нас зворушені, рани Твої цілуємо і стріл наших, що зранюють Тебе, жахаємося. Не дай нам, Мати Благосерда у жорстокосерді нашому й від жорстокосердя ближніх загинути, Ти бо воістину злих сердець Пом’якшення.

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