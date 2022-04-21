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Страсна п'ятниця-2022: що можна і не можна робити

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21 квітня, 17:24
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Дізнайтеся, як правильно провести Страсну п'ятницю-2022 згідно з традиціями, і які правила не можна порушувати.
Традиції Страсної п'ятниці
Традиції Страсної п'ятниці / Фото: Pexels, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра, 22 квітня, настане Страсна п'ятниця 2022 року. Це найважчий та найскорботніший день у православному календарі . Церква згадує страждання Ісуса Христа у Його останній день земного життя.

Здавна він супроводжується багатьма народними і церковними традиціями та заборонами, яких важливо дотримуватися. Як правильно поводитися, що можна, а що в жодному разі не можна робити в Страсну п'ятницю , дізнайтесь у нашій статті.

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Страсна п'ятниця: головні традиції дня

  • Якщо є можливість, ідіть у храм і помоліться . У церквах зранку зачитуються Дванадцять Євангелій, які розповідають про події Страсної п'ятниці.
  • Цей день віруючі мають провести у роздумах про життя , а також про страждання та смерть Ісуса Христа.
  • Якщо людина витримає спрагу у Страсну п'ятницю , то жодні напої не завдадуть шкоди весь рік.
  • Якщо після п'ятничного богослужіння принести у дім дванадцять палаючих свічок і залишити їх догоряти – це принесе достаток.
  • Годуючим матерям можна саме у Страсну п'ятницю відлучити немовля від грудей , щоб дитина зростала сильною і здоровою.
  • Допоможіть нужденним , подайте милостиню, проявіть милосердя, займіться волонтерством. Вважається, що цього дня Христос ходить серед людей і просить про допомогу.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Крім традицій та ритуалів, у Страсну п'ятницю існує багато заборон, які не можна порушувати.

  • У Страсну п'ятницю наказано найсуворіший пост , заборонено їсти до вечора, доки у церкві не здійснять ритуал винесення плащаниці Христа. Потім дозволено лише хліб із водою.
  • Категорично не можна займатися серйозною та брудною домашньою роботою : шити, прати та прибирати, працювати на ділянці, копати, садити рослини, вбивати кіл у землю та забивати цвяхи.
  • Водночас, підготовка до Великодня не заборонена, хоча й небажана . Священики не накладають заборони на приготування пасок у цей день.
  • Не можна розважатися, веселитися, проводити урочистості та свята . Страсний тиждень, а особливо п'ятниця – це дні скорботи.
  • У храмах не проводяться хрестини, весілля та вінчання .
  • У Страсну п'ятницю в жодному разі не можна сваритися, лаятися, конфліктувати , бажати комусь зла.

Раніше ми розповідали, як можна щороку розрахувати перехідні свята за великоднім календарем. А ще пропонували багато яскравих ідей з фото, як прикрасити паску-2022.

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