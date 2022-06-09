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Троїцька батьківська субота-2022: дата і традиції

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 червня, 18:44
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Троїцька поминальна субота приурочена до православного свята Трійці і щорічно випадає на різні дні.
Троїцька батьківська субота
Троїцька батьківська субота / Фото: Колаж: Сьогодні,

Троїцька батьківська субота – це поминальний день, який традиційно вшановується у червні. Коли настане Троїцька поминальна субота у 2022 році , яке значення вона має і яких традицій дотримуються цього дня, читайте у нашій статті.

Троїцька батьківська субота-2022: дата

Чергова поминальна субота настає напередодні свята Святої Трійці. Це перехідний день що залежить від дати Великодня і тому не має фіксованої дати. Щороку Троїцька батьківська субота випадає на різні числа.

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У 2022 році Трійця святкуватиметься у неділю, 12 червня. Відповідно, Троїцька батьківська субота шанується напередодні. 11 червня .

Троїцька батьківська субота: історія та значення дня

У церковному православному календарі є багато батьківських днів. В цей час віруючі проводять особливе поминання померлих родичів . Один із таких днів у 2022 році відзначається влітку напередодні Трійці.

Поминальна субота називається батьківською , тому що за законами життя батьки, як правило, вперед своїх дітей мають покинути цей світ. Святий обов'язок дітей – молитися насамперед за своїх батьків та прабатьків, які дарували життя, а вже потім поминати та читати молитви за інших людей.

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Свято Трійці знаменує зішестя Святого Духа і завершує місію спасіння людини, в якій беруть участь живі та покійні. А тому віруючі у своїх молитвах просять, щоб благодать Святого Духа Утішителя стала джерелом блаженства не лише для живих, а й для померлих.

Традиції поминального дня

  • Люди вірять, що у святий поминальний день відбувається спілкування із померлими через молитву та поминання .
  • У батьківську суботу в храмах проводяться заупокійні служби , а могили на Трійцю люди прикрашають свіжою зеленню та квітами.
  • У церкві віруючі пишуть записки за упокій з іменами померлих родичів та віддають їх священикам перед службою.
  • А ще до храму прийнято приносити продукти для поминання і класти їх на спеціальний стіл перед розп'яттям – канун.
  • Після відвідування храму та кладовища люди традиційно збираються вдома за сімейним столом, готують поминальний обід , головною стравою якого є кутя.
  • Також готують улюблені частування померлих родичів. Для них ставлять тарілку з їжею та наливають склянку води.

Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят і постів у червні-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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