Троїцька батьківська субота-2022: дата і традиції

Троїцька батьківська субота – це поминальний день, який традиційно вшановується у червні. Коли настане Троїцька поминальна субота у 2022 році , яке значення вона має і яких традицій дотримуються цього дня, читайте у нашій статті.
Троїцька батьківська субота-2022: дата
Чергова поминальна субота настає напередодні свята Святої Трійці. Це перехідний день що залежить від дати Великодня і тому не має фіксованої дати. Щороку Троїцька батьківська субота випадає на різні числа.
У 2022 році Трійця святкуватиметься у неділю, 12 червня. Відповідно, Троїцька батьківська субота шанується напередодні. 11 червня .
Троїцька батьківська субота: історія та значення дня
У церковному православному календарі є багато батьківських днів. В цей час віруючі проводять особливе поминання померлих родичів . Один із таких днів у 2022 році відзначається влітку напередодні Трійці.
Поминальна субота називається батьківською , тому що за законами життя батьки, як правило, вперед своїх дітей мають покинути цей світ. Святий обов'язок дітей – молитися насамперед за своїх батьків та прабатьків, які дарували життя, а вже потім поминати та читати молитви за інших людей.
Свято Трійці знаменує зішестя Святого Духа і завершує місію спасіння людини, в якій беруть участь живі та покійні. А тому віруючі у своїх молитвах просять, щоб благодать Святого Духа Утішителя стала джерелом блаженства не лише для живих, а й для померлих.
Традиції поминального дня
- Люди вірять, що у святий поминальний день відбувається спілкування із померлими через молитву та поминання .
- У батьківську суботу в храмах проводяться заупокійні служби , а могили на Трійцю люди прикрашають свіжою зеленню та квітами.
- У церкві віруючі пишуть записки за упокій з іменами померлих родичів та віддають їх священикам перед службою.
- А ще до храму прийнято приносити продукти для поминання і класти їх на спеціальний стіл перед розп'яттям – канун.
- Після відвідування храму та кладовища люди традиційно збираються вдома за сімейним столом, готують поминальний обід , головною стравою якого є кутя.
- Також готують улюблені частування померлих родичів. Для них ставлять тарілку з їжею та наливають склянку води.
Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят і постів у червні-2022.