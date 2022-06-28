Зробити ніж гострим можна за допомогою простих підручних засобів

Як точити ножі в домашніх умовах / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Якщо ніж гострий і добре нагострений , то й робота на кухні кипить, і нарізати виходить красиво.

Але що робити, якщо ніж затупився, а під рукою немає точилки? Працювати тупим ножем буває непросто і навіть небезпечно – ним легше порізатися, ніж гострим .

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Ми знаємо кілька простих предметів , які допоможуть виправити ситуацію та заточити ніж як удома, так і на природі.

Як заточити ножі без точилки: лайфхаки

Камінь . Для заточування ножа знадобиться гладенький плаский камінь. Також годиться цеглина і навіть сходинка. Проведіть кілька разів по твердій поверхні каменя від руків'я до кінчика ножа. Після цього ніж добре помийте.

Наточити ножі можна бруском або гладеньким каменем / Фото: unsplash

. Для заточування ножа знадобиться гладенький плаский камінь. Також годиться цеглина і навіть сходинка. Проведіть кілька разів по твердій поверхні каменя від руків'я до кінчика ножа. Після цього ніж добре помийте. Пилочка . Такий інструмент для манікюру легко знайдеться у жіночій сумочці. Покладіть пилочку на тверду поверхню шорсткою стороною вгору. Іншою рукою проведіть лезом ножа по її поверхні. Повторіть кілька разів, доки ніж не заточиться.

. Такий інструмент для манікюру легко знайдеться у жіночій сумочці. Покладіть пилочку на тверду поверхню шорсткою стороною вгору. Іншою рукою проведіть лезом ножа по її поверхні. Повторіть кілька разів, доки ніж не заточиться. Чашка , а також блюдце, тарілка та інший керамічний посуд. Переверніть його і знайдіть на дні шорстку необроблену ділянку. Вона досить жорстка і придатна для заточування ножа. Для зручності покладіть чашку або тарілку на рушник та проведіть ножем по цій смузі кілька разів.

Кераміка добре точить ножі / Фото: unsplash

, а також блюдце, тарілка та інший керамічний посуд. Переверніть його і знайдіть на дні шорстку необроблену ділянку. Вона досить жорстка і придатна для заточування ножа. Для зручності покладіть чашку або тарілку на рушник та проведіть ножем по цій смузі кілька разів. Скло . Поза домом такий замінник точильного каменя можна знайти у вікні машини. Ніж легко погострити об край відкритого автомобільного вікна чи будь-якого неоправленого скла. Просто кілька разів проведіть лезом по краю. Не хвилюйтеся – подряпин на склі не залишиться.

. Поза домом такий замінник точильного каменя можна знайти у вікні машини. Ніж легко погострити об край відкритого автомобільного вікна чи будь-якого неоправленого скла. Просто кілька разів проведіть лезом по краю. Не хвилюйтеся – подряпин на склі не залишиться. Інший ніж . Ножі добре точити один об одного, хоч і довше, ніж іншими способами. Для цього рухами, наче стругаєте, проведіть кілька разів одним ножем по поверхні іншого.

Можна точити один об одного два ножі / Фото: unsplash

. Ножі добре точити один об одного, хоч і довше, ніж іншими способами. Для цього рухами, наче стругаєте, проведіть кілька разів одним ножем по поверхні іншого. Пісок . Піщинки відіграють роль абразиву. Щоб зробити ніж гострішим, можна опустити в пісок мокру дощечку, щоб на неї прилип пісок. Потім цією дощечкою наточити ніж.

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