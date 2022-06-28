Якщо ніж гострий і добре нагострений , то й робота на кухні кипить, і нарізати виходить красиво.
Але що робити, якщо ніж затупився, а під рукою немає точилки? Працювати тупим ножем буває непросто і навіть небезпечно – ним легше порізатися, ніж гострим .
Ми знаємо кілька простих предметів , які допоможуть виправити ситуацію та заточити ніж як удома, так і на природі.
Як заточити ножі без точилки: лайфхаки
- Камінь
. Для заточування ножа знадобиться гладенький плаский камінь. Також годиться цеглина і навіть сходинка. Проведіть кілька разів по твердій поверхні каменя від руків'я до кінчика ножа. Після цього ніж добре помийте.Наточити ножі можна бруском або гладеньким каменем / Фото: unsplash
- Пилочка . Такий інструмент для манікюру легко знайдеться у жіночій сумочці. Покладіть пилочку на тверду поверхню шорсткою стороною вгору. Іншою рукою проведіть лезом ножа по її поверхні. Повторіть кілька разів, доки ніж не заточиться.
- Чашка
, а також блюдце, тарілка та інший керамічний посуд. Переверніть його і знайдіть на дні шорстку необроблену ділянку. Вона досить жорстка і придатна для заточування ножа. Для зручності покладіть чашку або тарілку на рушник та проведіть ножем по цій смузі кілька разів.Кераміка добре точить ножі / Фото: unsplash
- Скло . Поза домом такий замінник точильного каменя можна знайти у вікні машини. Ніж легко погострити об край відкритого автомобільного вікна чи будь-якого неоправленого скла. Просто кілька разів проведіть лезом по краю. Не хвилюйтеся – подряпин на склі не залишиться.
- Інший ніж
. Ножі добре точити один об одного, хоч і довше, ніж іншими способами. Для цього рухами, наче стругаєте, проведіть кілька разів одним ножем по поверхні іншого.Можна точити один об одного два ножі / Фото: unsplash
- Пісок . Піщинки відіграють роль абразиву. Щоб зробити ніж гострішим, можна опустити в пісок мокру дощечку, щоб на неї прилип пісок. Потім цією дощечкою наточити ніж.
Раніше ми розповідали, як видалити пляму від іржі на речах. Також дізнайтесь, як зберігати продукти без холодильника.