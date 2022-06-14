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Як чистити молоду картоплю: різноманітні поради господаркам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 червня, 13:10
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І картопля, і руки будуть чистими, а простий спосіб вас не втомить, навіть якщо картопля погано шкребеться.
Як просто чистити молоду картоплю
Як просто чистити молоду картоплю / Фото: Колаж: Сьогодні,

Наприкінці весни на прилавках з'являється перша молода картопля. Вона набагато ніжніша, ніж стара, за що її люблять багато гурманів .

Але ось почистити молоду картоплю буває набагато складніше, ніж звичайні бульби. А все тому, що цей коренеплід покритий тонкою та неоднорідною шкіркою , яка іноді зовсім не хоче зіскаблюватися.

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Ми поділимося з вами кількома способами, як почистити молоду картоплю швидко та ефектно, а ви вибирайте, який вам більше подобається.

Як чистити молоду картоплю / Фото: unsplash
Як чистити молоду картоплю / Фото: unsplash

Пошкребти ножем

Традиційний спосіб чистити молоду картоплю – це зіскребти шкірку ножем. Бажано брати не дуже гострий ніж, щоб не нарізати коренеплід. Надягніть латексні рукавички, щоб руки не потемніли.

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Потерти щіткою

Як чистити картоплю щіткою / Фото: pinterest
Як чистити картоплю щіткою / Фото: pinterest

Тонка шкірка молодої картоплі добре піддається жорсткій кухонній щітці або губкою.

Почистити мочалкою

Як чистити картоплю щіткою / Фото: pinterest
Як чистити картоплю щіткою / Фото: pinterest

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Інший варіант – потерти коренеплоди металевою мочалкою. Правда, майте на увазі, що потім доведеться ретельно виполіскувати картопляну плівку з усіх спіралей та завитків. Зате цей спосіб чудово справляється з картоплею, яка вже погано піддається чищенню.

Посипати сіллю

Помийте картоплю. Потім складіть її в щільний поліетиленовий пакет і насипте велику сіль. Хорошенько потріть , щоб відділилася шкірка, і ще раз промийте під проточною водою.

Зрізати ножем

Прибрати шкірку з картоплі можна звичайним ножем / Фото: unsplash
Прибрати шкірку з картоплі можна звичайним ножем / Фото: unsplash

Якщо молода картопля зовсім не піддається скоблінню , а шкірка у ній постаріла і не відстає, можна почистити її традиційним способом – тобто. обрізати, як із старої картоплі.

Контраст температур

Молода картопля чиститься за допомогою води / Фото: freepik
Молода картопля чиститься за допомогою води / Фото: freepik

Помийте молоду картоплю і по черзі помістіть її спочатку в дуже гарячу воду, а потім у крижану. За рахунок перепаду температур шкірка відстане набагато легше.

Раніше ми розповідали, як швидко почистити імбир. А ще ділилися лайфхаками, як швидко очистити овочі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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