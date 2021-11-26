Як утеплювати рослини на зиму: хто потребує особливої турботи

Щоб рослини в саду благополучно перезимували і не замерзли, для багатьох із них необхідно підготувати покривний матеріал.

Як вкривати рослини на зиму / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато рослин, як і люди, бояться холодів і почуваються некомфортно у мороз, а деякі взагалі можуть не перенести зиму. Мало лише обрізати гілки, побілити стовбури, щедро полити деревата чагарники.

Важливо ще й утеплити корені, стовбури та навіть крони рослин. Як це правильно зробити, які культури потребують особливого догляду , а хто може обійтися і без укриття, читайте наші лайфхаки.

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Взагалі укриття рятує дерева і чагарники від сильних морозів та вітрів, заледеніння, різких перепадів температур, а також сонячних опіків. Однак, вкриваючи рослини на зиму, важливо також не перестаратися, інакше коріння може взопріти і рослина загине.

Як укривати рослини: лайфхаки

Лайфхак 1. Які декоративні рослини потрібно вкривати

Як утеплювати рослини на зиму / Фото: pinterest

Взагалі не всім деревам та кущам потрібне додаткове утеплення. Важливо стежити за прогнозами погоди і робити поправку на клімат та суворість зими. Молоді хвойні потребують укриття . А ось дорослі рослини вкривати вже не потрібно. Зате, якщо зима видасться сніговою, бажано стягнути розлогі крони, щоб запобігти їх розломам, або регулярно струшувати сніг із гілок.

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Обов'язково на зиму після настання морозів укривають кущі троянд, за винятком паркових, та інші квіти: гортензії, рододендрони, флокси, півонії, лілії. У суху погоду сухими матеріалами вкривають клематиси . Також мульчують місця посадки луковичних та дрібнолуковичних , основи багаторічних рослин : ліатріс, верес, вероніка, хости тощо.

Лайфхак 2. Захист для плодово-ягідних рослин

Як утеплювати рослини на зиму / Фото: pinterest

З плодових дерев бажано вкривати однорічні абрикос та персик під час сильних морозів. Але якщо зима м'яка, дерева звільняють. Також утеплення потребують багато сортів столового і десертного. винограду . Бажано сховати від холодів кущі малини та ожини .

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Лайфхак 3. Підгортання

Як утеплювати рослини на зиму / Фото: pinterest

Хороший спосіб укриття низькорослих рослин на зиму – це підгортання землею впереміш із перегноєм . Над корінням та стеблами споруджується горбок, який захищає рослини від морозів, а також створює рельєф ґрунту. Завдяки цьому краще відводяться талі води, а сама рослина менше промокає навесні. Перегній не злежується, забезпечує хорошу теплоізоляцію і підвищує родючість ґрунту.

Лайфхак 4. Шалаши

Як утеплювати рослини на зиму / Фото: pinterest

Після підгортання рослин над ними створюють каркаси з гілок або палиць і обертають укривними матеріалами у вигляді куреня. Виходить дуже надійне укриття для чагарників та низьких молодих дерев.

Лайфхак 5. Укривні матеріали

Як утеплювати рослини на зиму / Фото: pinterest

Сніг – природний і дешевий укривний матеріал з єдиним недоліком. Якщо зима безсніжна, то рослини відповідно залишаються беззахисними, а тому сподіватися на нього можна лише у разі сприятливого прогнозу. Листя – також дешевий матеріал, що лежить просто під ногами. Важливо використовувати для укриття сухе листя, бажано не плодових дерев (береза, дуб, осика). А шар листя зверху захистити від вологи, щоб воно не пріло, не гнило та не псувало рослини. Хворост – щільно укладені в'язанки сухих гілок зберігають тепло, не пріють і допомагають затримати сніг, який також захищає від морозу. Солома – гарний матеріал для укриття грядок з підзимовими посадками, якщо вона суха та захищена від вологи. З неї роблять мати чи снопи, які використовують у покривних конструкціях. Але головний недолік – вона дуже приваблива для мишей. Тирса – популярний матеріал для теплоізоляції, який добре використовувати в якості мульчування. Бажано не допускати, щоб тирса сильно мокла, злежувалася і пріла. А ось навесні їх краще знімати раніше, бо земля під нею довше відтає. Торф – також хороший утеплювач, який, як і тирса, використовується для підгортання або мульчування ґрунту. Мішковина – зручна для обв'язування стовбурів дерев, а також затінення від опіків. Однак у синтетичному матеріалі рослини можуть пріти, а натуральний сильно вбирає воду і на морозі перетворюється на крижаний панцир.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як використовувати опале листя.