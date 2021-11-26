Как утеплять растения на зиму: кто нуждается в особой заботе

Многие растения, как и люди, боятся холодов и чувствуют себя некомфортно в мороз, а некоторые вообще могут не перенести зиму. Мало только обрезать ветви, побелить стволы, щедро полить деревья и кустарники.
Важно еще и утеплить корни, стволы и даже кроны растений. Как это правильно сделать, какие культуры нуждаются в особом уходе , а кто может обойтись и без укрытия, читайте наши лайфхаки.
Вообще укрытие спасает деревья и кустарники от сильных морозов и ветров, оледенения, резких перепадов температур, а также солнечных ожогов. Однако, укрывая растения на зиму, важно также не переусердствовать, иначе корни могут взопреть и растение погибнет.
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Как укрывать растения: лайфхаки
- Лайфхак 1. Какие декоративные растения нужно укрывать
Вообще не всем деревьям и кустам нужно дополнительное утепление. Важно следить за прогнозами погоды и делать поправку на климат и суровость зимы. Молодые хвойные нуждаются в укрытии . А вот взрослые растения укрывать уже нет необходимости. Зато, если зима выдастся снежной, желательно стянуть раскидистые кроны, чтобы предотвратить их разломы, или же регулярно стряхивать снег с веток.
Обязательно на зиму после наступления морозов укрывают кусты роз, за исключением парковых, и другие цветы: гортензии, рододендроны, флоксы, пионы, лилии. В сухую погоду сухими материалами укрывают клематисы . Также мульчируют места посадки луковичных и мелколуковичных , основания многолетних растений : лиатрис, вереск, вероника, хосты и др.
- Лайфхак 2. Защита для плодово-ягодных растений
Из плодовых деревьев желательно укрывать однолетние абрикос и персик во время сильных морозов. Но если зима мягкая, деревья освобождают. Также в утеплении нуждаются многие сорта столового и десертного винограда . Желательно спрятать от холодов кусты малины и ежевики .
- Лайфхак 3. Окучивание
Хороший способ укрытия низкорослых растений на зиму – это окучивание землей вперемешку с перегноем . Над корнями и стеблями сооружается холмик, который защищает растения от морозов, а также создает рельеф почвы. Благодаря этому лучше отводятся талые воды, а само растение меньше промокает весной. Перегной не слеживается, обеспечивает хорошую теплоизоляцию и повышает плодородие почвы.
- Лайфхак 4. Шалаши
После окучивания растений над ними создают каркасы из веток или палок и оборачивают укрывными материалами в виде шалаша. Получается очень надежное укрытие для кустарников и низких молодых деревьев.
- Лайфхак 5. Укрывные материалы
- Снег – самый естественный, природный и дешевый укрывной материал с единственным недостатком. Если зима бесснежная, то растения, соответственно, остаются беззащитными, а потому надеяться на него можно лишь в случае благоприятного прогноза.
- Листва – также дешевый материал, лежащий просто под ногами. Важно использовать для укрывания сухую листву, желательно не плодовых деревьев (береза, дуб, осина). А слой листьев сверху защитить от влаги, чтобы они не прели, не гнили и не портили растения.
- Хворост – плотно уложенные вязанки сухих веток сохраняют тепло, не преют и помогают задержать снег, который, также защищает от мороза.
- Солома – хороший материал для укрытия грядок с подзимними посадками, если она сухая и защищена от влаги. Из нее делают маты или снопы, которые используют в укрывных конструкциях. Но главный недостаток – она очень привлекательна для мышей.
- Опилки – популярный материал для теплоизоляции, который хорошо использовать в виде мульчирования. Желательно не допускать, чтобы опилки сильно мокли, слеживались и прели. А вот весной их лучше снимать пораньше, потому что земля под ними дольше оттаивает.
- Торф – также хороший теплоизолятор, который, как и опилки, используется для окучивания или мульчирования почвы.
- Мешковина – удобна для обвязывания стволов деревьев, а также затенения от ожогов. Однако в синтетическом материале растения могут преть, а натуральный сильно впитывает воду и на морозе превращается в ледяной панцирь.
Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:
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