Как утеплять растения на зиму: кто нуждается в особой заботе

Чтобы растения в саду благополучно перезимовали и не замерзли, для многих из них необходимо подготовить укрывной материал.

Как укрывать растения на зиму / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие растения, как и люди, боятся холодов и чувствуют себя некомфортно в мороз, а некоторые вообще могут не перенести зиму. Мало только обрезать ветви, побелить стволы, щедро полить деревья и кустарники.

Важно еще и утеплить корни, стволы и даже кроны растений. Как это правильно сделать, какие культуры нуждаются в особом уходе , а кто может обойтись и без укрытия, читайте наши лайфхаки.

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Вообще укрытие спасает деревья и кустарники от сильных морозов и ветров, оледенения, резких перепадов температур, а также солнечных ожогов. Однако, укрывая растения на зиму, важно также не переусердствовать, иначе корни могут взопреть и растение погибнет.

Как укрывать растения: лайфхаки

Лайфхак 1. Какие декоративные растения нужно укрывать

Как утеплять растения на зиму / Фото: pinterest

Вообще не всем деревьям и кустам нужно дополнительное утепление. Важно следить за прогнозами погоды и делать поправку на климат и суровость зимы. Молодые хвойные нуждаются в укрытии . А вот взрослые растения укрывать уже нет необходимости. Зато, если зима выдастся снежной, желательно стянуть раскидистые кроны, чтобы предотвратить их разломы, или же регулярно стряхивать снег с веток.

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Обязательно на зиму после наступления морозов укрывают кусты роз, за исключением парковых, и другие цветы: гортензии, рододендроны, флоксы, пионы, лилии. В сухую погоду сухими материалами укрывают клематисы . Также мульчируют места посадки луковичных и мелколуковичных , основания многолетних растений : лиатрис, вереск, вероника, хосты и др.

Лайфхак 2. Защита для плодово-ягодных растений

Как утеплять растения на зиму / Фото: pinterest

Из плодовых деревьев желательно укрывать однолетние абрикос и персик во время сильных морозов. Но если зима мягкая, деревья освобождают. Также в утеплении нуждаются многие сорта столового и десертного винограда . Желательно спрятать от холодов кусты малины и ежевики .

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Лайфхак 3. Окучивание

Как утеплять растения на зиму / Фото: pinterest

Хороший способ укрытия низкорослых растений на зиму – это окучивание землей вперемешку с перегноем . Над корнями и стеблями сооружается холмик, который защищает растения от морозов, а также создает рельеф почвы. Благодаря этому лучше отводятся талые воды, а само растение меньше промокает весной. Перегной не слеживается, обеспечивает хорошую теплоизоляцию и повышает плодородие почвы.

Лайфхак 4. Шалаши

Как утеплять растения на зиму / Фото: pinterest

После окучивания растений над ними создают каркасы из веток или палок и оборачивают укрывными материалами в виде шалаша. Получается очень надежное укрытие для кустарников и низких молодых деревьев.

Лайфхак 5. Укрывные материалы

Как утеплять растения на зиму / Фото: pinterest

Снег – самый естественный, природный и дешевый укрывной материал с единственным недостатком. Если зима бесснежная, то растения, соответственно, остаются беззащитными, а потому надеяться на него можно лишь в случае благоприятного прогноза. Листва – также дешевый материал, лежащий просто под ногами. Важно использовать для укрывания сухую листву, желательно не плодовых деревьев (береза, дуб, осина). А слой листьев сверху защитить от влаги, чтобы они не прели, не гнили и не портили растения. Хворост – плотно уложенные вязанки сухих веток сохраняют тепло, не преют и помогают задержать снег, который, также защищает от мороза. Солома – хороший материал для укрытия грядок с подзимними посадками, если она сухая и защищена от влаги. Из нее делают маты или снопы, которые используют в укрывных конструкциях. Но главный недостаток – она очень привлекательна для мышей. Опилки – популярный материал для теплоизоляции, который хорошо использовать в виде мульчирования. Желательно не допускать, чтобы опилки сильно мокли, слеживались и прели. А вот весной их лучше снимать пораньше, потому что земля под ними дольше оттаивает. Торф – также хороший теплоизолятор, который, как и опилки, используется для окучивания или мульчирования почвы. Мешковина – удобна для обвязывания стволов деревьев, а также затенения от ожогов. Однако в синтетическом материале растения могут преть, а натуральный сильно впитывает воду и на морозе превращается в ледяной панцирь.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

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