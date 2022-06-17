Як дізнатися, що рослинам бракує йоду

Раніше ми розповідали, які добрива дачникам необхідно вносити у ґрунт, щоб рослини нормально розвивалися і давали добрий урожай. За рахунок правильних добрив ґрунт насичується поживними речовинами, а рослини добре плодоносять.
Одним із найважливіших елементів для нормального росту рослин є йод. В якості підгодівлі його частіше використовують для овочевих культур, але його також потребують і плодові.
І якщо спостерігається дефіцит йоду , це безпосередньо позначається на зовнішньому вигляді рослин та їхньої здатності плодоносити. Як визначити, що рослинам не бракує йоду, читайте у нашій статті.
Ознаки браку йоду у рослин
- Дефіцит йоду особливо небезпечний на певних видах ґрунтів – це торф'яні та підзолисті ґрунти, легкі супіски та субстрати з низьким вмістом органіки, а також надмірно кислі ґрунти. Там рослини більше схильні до різних захворювань.
- При нестачі йоду рослини зазвичай пізно зацвітають , у них погано ростуть плоди і розвивається насіння.
- Знижується стійкість до багатьох шкідників : нематод, дротяника, а також грибкових хвороб.
- У овочів , наприклад, помідорів та перцю, при дефіциті йоду зав'язуються бліді та недостатньо великі плоди.
- Якщо бракує йоду у плодових культур , наприклад, у винограду, то про це свідчить погана зав'язь або її загнивання.
- У ягідних рослин спостерігається нестача крохмалю у плодах, вони відрізняються блідою рослинністю та затримкою у рості.
Профілактика дефіциту йоду
Інколи буває складно визначити дефіцит йоду , тому що зовні це схоже на ознаки захворювань, атаки шкідників або наслідки заморозків. Але завжди добре проводити профілактичні пігодовування.
Особливо корисним таке добриво буде для огірків, помідорів, перцю, капусти, полуниці та інших культур.
Для цього роблять розчин із розрахунку 40 крапель звичайного аптечного 5%-го спиртового йоду на 10 л води. Приблизно півлітра розчину вносять під кожну овочеву культуру після появи перших квіток. Підгодовування йодом повторюють не раніше, ніж за 3-4 тижні. Для позакореневої підгодівлі полуниці розчин йоду роблять менш концентрованим – 10 крапель на 10 л води, а потім обприскують тричі за сезон з інтервалом 10 днів.
Раніше ми ділилися порадами, як врятувати помідори від шкідників. А ще розповідали, які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни.