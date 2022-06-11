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11 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 июня, 07:05
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Международный день розового вина – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 июня
11 июня: какой сегодня праздник
11 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 июня

  • Международный день розового вина (International Rose Wine Day) – свой праздник отмечают ценители этого алкогольного напитка в Европе и мире.
  • День работников мебельной промышленности Украины – неофициальный профессиональный праздник мебельщиков, который проводится во вторую субботу июня.

Именинники 11 июня

День ангела сегодня отмечают: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

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Какой сегодня церковный праздник

Споручница грешных
Споручница грешных / Фото: Pinterest

11 июня в православной церкви проводится Троицкая поминальная суббота и совершается память всех от века усопших православных христиан – отцов, матерей, братьев и сестер наших. Память I Вселенского собора. Чтится память мученицы Феодосии, девы Тирской, святителя Луки исповедника. Иконы Божией Матери, называемые "Споручница грешных" и "Недремлющее Око".

Народный праздник

В народе 11 июня почиталась Феодосья Колосятница. Обычно к этому дню начинала колоситься рожь, а еще в лесу появлялись первые белые грибы.

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Приметы на 11 июня

  • если на Феодосию стоит сухой туман – будет низкий урожай хлеба;
  • заколосилась рожь – будет много грибов;
  • по жаркой погоде грибов не найти;
  • когда колосится рожь, пора сеять гречиху.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 июня

  • 1742 – день рождения кухонной плиты.
  • 1888 – в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.
  • 1965 – The Beatles получили орден Британской империи.
  • 1990 – в Украине было установлено время второго часового пояса.

Кто родился 11 июня

  • 1864 – Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.
  • 1910 – Жак-Ив Кусто, французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.
  • 1970 – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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