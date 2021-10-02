2 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день социального педагога, Международный день ненасилия – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 октября.

2 октября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 2 октября

Международный день социального педагога – профессиональный праздник с 2009 года отмечают работники воспитательной сферы.

Международный день уролога – ежегодно празднуют медики, работающие в этой сфере.

Всемирный день стомированных больных (World Ostomy Day) проводится под эгидой ООН ежегодно в первую субботу октября, начиная с 1993 года, с целью привлечения внимания общества к проблемам и реабилитации таких пациентов.

Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) – праздник установлен по инициативе ООН в 2007 году и отмечается 2 октября в честь дня рождения Махатмы Ганди, индийского основоположника философии ненасилия.

Всемирный день сельскохозяйственных животных организован в 1983 году с целью защиты прав животных и избавления их от ненужных страданий, примечательно, что он также приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди, который выступал за ненасилие и вегетарианство.

Именинники 2 октября

Реклама

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

2 октября в православной церкви отмечается суббота после Воздвижения. Чтится память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонт, мученика Зосимы, пустырника, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

Народный праздник

Реклама

В народе 2 октября почитались Трофим и Зосима пчельник. Святых считали покровителями пасечников и пчел. В этот период люди готовили улья к зимовке. Традиционным угощением был мед. А сами Трофимовы вечерки считались удачным периодом для выбора невест, женихов и сватовства.

Приметы на 2 октября

если на Трофима ветер дует с юга – в следующем году уродят озимые;

иней на ветвях – к хорошей погоде;

чтобы было хорошее здоровье, утром нужно есть мед, запивая теплой водой;

на Трофима не проходит счастье мимо.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 октября

1413 – Королевство Польское и Великое Княжество Литовское заключили Городельскую унию.

1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге и назвал его Монреалем.

1836 – Чарльз Дарвин вернулся из 5-летнего кругосветного путешествия, после чего начал развивать свою теорию эволюции.

1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский начал формирование украинской национальной гвардии.

Кто родился 2 октября

1869 – Махатма Ганди, видный индийский политический деятель, философ.

1891 – Иосиф Бокшай, украинский художник живописец.

1914 – Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио.

1951 – Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен.

1973 – Андрей Данилко, украинский артист эстрады (Верка Сердючка), певец, автор песен.

Смотрите видео, куда пойти с детьми: рассказывают мамы-блогеры

Реклама

Ранее мы рассказывали, когда День учителя-2021 в Украине.