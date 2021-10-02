2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 2 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 2 жовтня
- Міжнародний день соціального педагога – професійне свято з 2009 року відзначають працівники виховної сфери.
- Міжнародний день уролога – щорічно святкують медики, які працюють у цій сфері.
- Всесвітній день стомованих хворих (World Ostomy Day) проводиться під егідою ООН щорічно першої суботи жовтня, починаючи з 1993 року, з метою привернення уваги суспільства до проблем і реабілітації таких пацієнтів.
- Міжнародний день ненасильства (International Day of Non-Violence) – свято встановлене з ініціативи ООН 2007 року і відзначається 2 жовтня на честь дня народження Махатми Ганді, індійського основоположника філософії ненасильства.
- Всесвітній день сільськогосподарських тварин організований 1983 року з метою захисту прав тварин і позбавлення їх непотрібних страждань, примітно, що він також приурочений до дня народження Махатми Ганді, який виступав за ненасильство і вегетаріанство.
Іменинники 2 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Гавриїл, Георгій, Давид, Зосима, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Трохим, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
2 жовтня в православній церкві відзначається субота після Воздвиження. Шанується пам'ять мучеників Трофима, Саватія і Доримедонта, мученика Зосими, пустинника, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського.
Народне свято
У народі 2 жовтня шанувалися Трохим і Зосима пасічник. Святих вважали покровителями пасічників і бджіл. У цей період люди готували вулики до зимівлі. Традиційним частуванням був мед. А самі Трохимові вечірки вважалися вдалим періодом для вибору наречених і сватання.
Прикмети на 2 жовтня
- якщо на Трохима вітер дме з півдня – наступного року вродять озимі;
- іній на гілках – до гарної погоди;
- щоб було хороше здоров'я, вранці потрібно їсти мед, запиваючи теплою водою;
- на Трохима не проходить щастя мимо.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 жовтня
- 1413 – Королівство Польське і Велике Князівство Литовське уклали Городельську унію.
- 1535 – французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі і назвав його Монреалем.
- 1836 – Чарльз Дарвін повернувся з 5-річної навколосвітньої подорожі, після чого почав розвивати свою теорію еволюції.
- 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський почав формування української національної гвардії.
Хто народився 2 жовтня
- 1869 – Махатма Ганді, видатний індійський політичний діяч, філософ.
- 1891 – Йосип Бокшай, український художник живописець.
- 1914 – Юрій Левітан, диктор Всесоюзного радіо.
- 1951 – Стінг, англійський рок-музикант, співак, автор пісень.
- 1973 – Андрій Данилко, український артист естради (Вєрка Сердючка), співак, автор пісень.
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