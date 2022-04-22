Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котов

Храним лук

Гладиолус на даче

Stop муравьям

Защищаем огород

Сушим волосы без фена
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

22 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 00:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страстная пятница – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 апреля.
22 апреля: какой сегодня праздник
22 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 апреля

  • Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) – всемирная дата, организованная ООН в 2009 году, которая символизирует праздник нашего общего уютного дома. Проводится с целью гармонизации людей с природой и планетой Земля для достижения правильного баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений.

Именинники 22 апреля

День ангела сегодня отмечают: Вадим, Гавриил, Марфа.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

22 апреля в православной церкви наступает Великая Страстная пятница. Память святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Чтится память мученика Евпсихия, мучеников Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и др. 270-х, преподобномученика Вадима, архимандрита.

Народный праздник

В народе 22 апреля почитали Вадима Ключника. В этот период начинался выгон скота на травяные луга. А еще в этот день люди с особым почтением относились к воде. В Страстную пятницу люди шли в храм, молились и скорбели. А вся домашняя работа была под запретом.

Приметы на 22 апреля:

  • чтобы укрепить здоровье, в день Ключника умывались ключевой водой;
  • если вода прозрачная, как стекло – жизнь будет долгой и благополучной;
  • если вода бурлит и пенится – к болезни и неприятностям;
  • звездное небо в Страстную пятницу – к урожаю зерновых;
  • в Страстную пятницу нельзя стирать, иначе на белье проявятся пятна крови;
  • ни в коем случае в Страстную пятницу нельзя копать землю и вбивать гвозди.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 апреля

  • 1967 – группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней Arnold Layne.
  • 1969 – Джон Уинстон Леннон официально изменил имя на Джон Уинстон Оно Леннон.
  • 1970 – Америка впервые отпраздновала День Земли.

Кто родился 22 апреля

  • 1724 – Иммануил Кант, выдающийся немецкий философ.
  • 1904 – Роберт Оппенгеймер, американский физик, "отец атомной бомбы".
  • 1928 – Владимир Шинкарук, украинский философ, президент общества "Знание" Украины.
  • 1937 – Джек Николсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1974 – Василий Вирастюк, украинский стронгмен, обладатель титула "Самый сильный человек мира".

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
18 — 24 апреля
Влияние на жизнь
Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Будете праздновать Пасху в этом году?
Когда праздник?
Они не умеют любить
Невлюбчивые знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Дева
Дева
Близнецы
Близнецы
1 /2
Кто еще?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять