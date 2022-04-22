22 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Страстная пятница – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 апреля.

22 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 апреля

Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) – всемирная дата, организованная ООН в 2009 году, которая символизирует праздник нашего общего уютного дома. Проводится с целью гармонизации людей с природой и планетой Земля для достижения правильного баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений.

Именинники 22 апреля

День ангела сегодня отмечают: Вадим, Гавриил, Марфа.

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Какой сегодня церковный праздник

22 апреля в православной церкви наступает Великая Страстная пятница. Память святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Чтится память мученика Евпсихия, мучеников Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и др. 270-х, преподобномученика Вадима, архимандрита.

Народный праздник

В народе 22 апреля почитали Вадима Ключника. В этот период начинался выгон скота на травяные луга. А еще в этот день люди с особым почтением относились к воде. В Страстную пятницу люди шли в храм, молились и скорбели. А вся домашняя работа была под запретом.

Приметы на 22 апреля:

чтобы укрепить здоровье, в день Ключника умывались ключевой водой;

если вода прозрачная, как стекло – жизнь будет долгой и благополучной;

если вода бурлит и пенится – к болезни и неприятностям;

звездное небо в Страстную пятницу – к урожаю зерновых;

в Страстную пятницу нельзя стирать, иначе на белье проявятся пятна крови;

ни в коем случае в Страстную пятницу нельзя копать землю и вбивать гвозди.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 апреля

1967 – группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней Arnold Layne.

1969 – Джон Уинстон Леннон официально изменил имя на Джон Уинстон Оно Леннон.

1970 – Америка впервые отпраздновала День Земли.

Кто родился 22 апреля

1724 – Иммануил Кант, выдающийся немецкий философ.

1904 – Роберт Оппенгеймер, американский физик, "отец атомной бомбы".

1928 – Владимир Шинкарук, украинский философ, президент общества "Знание" Украины.

1937 – Джек Николсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1974 – Василий Вирастюк, украинский стронгмен, обладатель титула "Самый сильный человек мира".

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.