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22 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

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22 квітня, 00:05
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Страсна п'ятниця – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 квітня.
22 квітня: яке сьогодні свято
22 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 22 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 квітня

  • Міжнародний день Матері-Землі (International Mother Earth Day) – всесвітня дата, організована ООН у 2009 році, яка символізує свято нашого спільного затишного будинку. Проводиться з метою гармонізації людей із природою та планетою Земля для досягнення правильного балансу між економічними, соціальними та екологічними потребами нинішнього і майбутніх поколінь.

Іменинники 22 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Вадим, Гаврило, Марфа.

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Яке сьогодні церковне свято

Розп'ятий Ісус
Розп'ятий Ісус / Фото: Wikipedia

22 квітня у православній церкві настає Велика Страсна п'ятниця. Пам'ять святих рятівних пристрастей Господа нашого Ісуса Христа. Вшановується пам'ять мученика Євпсихія, мучеників Дісана, єпископа, Маріава, пресвітера, Авдієса та ін. 270-х, преподобномученика Вадима, архімандрита.

Народне свято

У народі 22 квітня шанували Вадима Ключника. У цей період починався вигін худоби на трав'яні луки. А ще цього дня люди з особливою пошаною ставилися до води. У Страсну п'ятницю люди йшли до храму, молилися та сумували. А вся домашня робота була заборонена.

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Прикмети на 22 квітня:

  • щоб зміцнити здоров'я, у день Ключника вмивалися ключовою водою;
  • якщо вода прозора, як скло – життя буде довгим і благополучним;
  • якщо вода вирує і піниться – до хвороби та неприємностей;
  • зоряне небо у Страсну п'ятницю – до врожаю зернових;
  • у Страсну п'ятницю не можна прати, інакше на білизні проявляться плями крові;
  • в жодному разі у Страсну п'ятницю не можна копати землю і забивати цвяхи.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 квітня

  • 1967 – гурт Pink Floyd вперше потрапив до англійського хіт-параду з піснею Arnold Layne.
  • 1969 – Джон Уінстон Леннон офіційно змінив ім'я на Джон Вінстон Оно Леннон.
  • 1970 – Америка вперше відсвяткувала День Землі.

Хто народився 22 квітня

  • 1724 – Іммануїл Кант, видатний німецький філософ.
  • 1904 – Роберт Оппенгеймер, американський фізик, "батько атомної бомби".
  • 1928 – Володимир Шинкарук, український філософ, президент товариства "Знання" України.
  • 1937 – Джек Ніколсон, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1974 – Василь Вірастюк, український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу".

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