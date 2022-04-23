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23 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

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23 апреля, 06:05
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Всемирный день книги и авторского права – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 апреля.
23 апреля: какой сегодня праздник
23 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 23 апреля

  • Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day) – проводится с 1995 года под эгидой ЮНЕСКО в память об известных авторах, которые родились либо умерли в этот день: Уильям Шекспир, Морис Дрюон, Памела Линдон Трэверс, Халлдор Лакснесс, Мигель де Сервантес-и-Сааведра, Инка Гарсиласо де ла Вега, Жозеп Пла-и-Казадеваль, Мануэль Мехиа Вальехо. Праздник создан с целью находить удовольствие в чтении и уважать вклад авторов в историю.
  • Всеукраинский день психолога – профессиональный праздник ежегодно 23 апреля отмечают специалисты в области психологии.

Именинники 23 апреля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

23 апреля в православной церкви наступает Великая суббота – последний день Страстной недели и Великого поста, предшествующий светлому празднику Пасхи. Чтится память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33, мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских, преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау пенделе (Аттика) пострадали, священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 23 апреля почитался Терентий Маревный. Обычно в этот день солнце было в тумане – говорили, что оно в мареве, потому так называется день. Это был признак того, что хорошо уродит хлеб. А еще на Терентия в разгаре было весеннее бездорожье, потому что всюду текли ручьи, и почва превращалась в грязь.

Приметы на 23 апреля

  • если солнце взошло сквозь дымку – год будет хлебородным;
  • небо с утра ясное – нужно поле перепахивать и засевать по новой;
  • на Терентия кругом грязь – ни проехать, ни пройти;
  • после захода солнца нельзя выходить на улицу, чтобы не встретиться с нечистой силой.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 апреля

  • 1907 – Джек Лондон отплыл в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне.
  • 1956 – состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.
  • 1959 – создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).
  • 1975 – в Киеве открылся Украинский музей книги.

Кто родился 23 апреля

  • 1564 – Уильям Шекспир, всемирно известный английский поэт, драматург.
  • 1918 – Морис Дрюон, французский писатель.
  • 1920 – Григорий Тютюнник, украинский поэт, писатель-прозаик.
  • 1995 – Джиджи Хадид, американская супермодель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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