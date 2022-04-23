23 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Всесвітній день книги та авторського права – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 квітня.

23 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 23 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 23 квітня

Всесвітній день книги та авторського права (World Book and Copyright Day) – проводиться з 1995 року під егідою ЮНЕСКО на згадку про відомих авторів, які народилися або померли цього дня: Вільям Шекспір, Моріс Дрюон, Памела Ліндон Треверс, Халлдор Лакснесс, Мігель де Сервантес-і-Сааведра, Інка Гарсіласо де ла Вега Пла-і-Казадеваль, Мануель Мехіа Вальєхо. Свято створено з метою знаходити задоволення в читанні та поважати внесок авторів у історію.

– проводиться з 1995 року під егідою ЮНЕСКО на згадку про відомих авторів, які народилися або померли цього дня: Вільям Шекспір, Моріс Дрюон, Памела Ліндон Треверс, Халлдор Лакснесс, Мігель де Сервантес-і-Сааведра, Інка Гарсіласо де ла Вега Пла-і-Казадеваль, Мануель Мехіа Вальєхо. Свято створено з метою знаходити задоволення в читанні та поважати внесок авторів у історію. Всеукраїнський день психолога – професійне свято щороку 23 квітня відзначають фахівці у галузі психології.

Іменинники 23 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

23 квітня у православній церкві настає Велика субота – останній день Страсного тижня і Великого посту, що передує світлому святу Великодня. Вшановується пам'ять мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зінона, Олександра, Феодора та інших 33, мучеників Якова пресвітера, Азадана та Авдикія, дияконів Перських, преподобномучеників священної обителі Пантократора, що в Дау пенделі (Аттика) Константинопольського.

Народне свято

У народі 23 квітня шанувався Терентій Марівний. Зазвичай у цей день сонце було в тумані – говорили, що воно у мареві, бо так називається день. Це буа ознака того, що добре вродить хліб. А ще на Терентія в розпалі було весняне бездоріжжя, бо всюди текли струмки, і ґрунт перетворювався на бруд.

Прикмети на 23 квітня

якщо сонце зійшло крізь серпанок – рік буде хлібородним;

небо з ранку ясне – потрібно поле переорювати та знову засівати;

на Терентія навкруги бруд – ні проїхати, ні пройти;

після заходу сонця не можна виходити надвір, щоб не зустрітися з нечистою силою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 квітня

1907 – Джек Лондон відплив у кругосвітню подорож двомачтовим судном.

1956 – відбувся перший концерт Елвіса Преслі у Лас-Вегасі.

1959 – створено Спілку журналістів України (нині Національну спілку журналістів України).

1975 – у Києві відкрився Український музей книги.

Хто народився 23 квітня

1564 – Вільям Шекспір, всесвітньо відомий англійський поет, драматург.

1918 – Моріс Дрюон, французький письменник.

1920 – Григорій Тютюнник, український поет, письменник-прозаїк.

1995 – Джіджі Хадід, американська супермодель.

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