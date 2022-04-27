27 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

День денима – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 апреля.

27 апреля: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 27 апреля

День кадровика – неофициальный праздник отмечается в Украине в честь принятия в 1993 году постановления №301 "О трудовых книжках работников".

– неофициальный праздник отмечается в Украине в честь принятия в 1993 году постановления №301 "О трудовых книжках работников". День джинсов или День денима ( Denim day) – ежегодно проводится в последнюю среду апреля в память о несправедливом итальянском судебном процессе 1992 года и в знак борьбы с обвинениями жертв сексуального насилия.

Именинники 27 апреля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын, Фома.

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Какой сегодня церковный праздник

Виленская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

27 апреля в православной церкви продолжается Светлая седмицa, наступившая после Христова Воскресения. Чтится память святителя Мартина, исповедника, Папы Римского, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских, мученика Ардалиона, мучеников 1000 персидских и Азата, евнуха. Празднование Виленской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 27 апреля почитался Мартын Лисогон. Считалось, что в этот день лисы оставляют старые норы и заселяются в новые, а потому на них легче охотиться. Также следили за поведением ворон и гадали о будущем. На Мартына начиналась пахота и сев ранних хлебов. По средам Великодних святок селяне устраивали танцы и веселье.

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Приметы на 27 апреля

услышать воронье карканье в этот день – плохой знак;

теплый день – к богатому урожаю;

нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 апреля

1965 – день рождения подгузников "Памперс".

1986 – было эвакуировано населения города Припять из-за Чернобыльской аварии.

1995 – Верховная Рада Украины утвердила первую государственную награду орден Богдана Хмельницкого.

1995 – день основания Государственного казначейства Украины.

Кто родился 27 апреля

1791 – Сэмюэл Морзе, американский изобретатель азбуки Морзе.

1820 – Герберт Спенсер, английский философ.

1931 – Игорь Ойстрах, украинский скрипач.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.