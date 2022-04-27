27 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 27 апреля
- День кадровика – неофициальный праздник отмечается в Украине в честь принятия в 1993 году постановления №301 "О трудовых книжках работников".
- День джинсов или День денима ( Denim day) – ежегодно проводится в последнюю среду апреля в память о несправедливом итальянском судебном процессе 1992 года и в знак борьбы с обвинениями жертв сексуального насилия.
Именинники 27 апреля
День ангела сегодня отмечают: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын, Фома.
Какой сегодня церковный праздник
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27 апреля в православной церкви продолжается Светлая седмицa, наступившая после Христова Воскресения. Чтится память святителя Мартина, исповедника, Папы Римского, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских, мученика Ардалиона, мучеников 1000 персидских и Азата, евнуха. Празднование Виленской иконы Божией Матери.
Народный праздник
В народе 27 апреля почитался Мартын Лисогон. Считалось, что в этот день лисы оставляют старые норы и заселяются в новые, а потому на них легче охотиться. Также следили за поведением ворон и гадали о будущем. На Мартына начиналась пахота и сев ранних хлебов. По средам Великодних святок селяне устраивали танцы и веселье.
Приметы на 27 апреля
- услышать воронье карканье в этот день – плохой знак;
- теплый день – к богатому урожаю;
- нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.
Интересные и важные события в Украине и мире 27 апреля
- 1965 – день рождения подгузников "Памперс".
- 1986 – было эвакуировано населения города Припять из-за Чернобыльской аварии.
- 1995 – Верховная Рада Украины утвердила первую государственную награду орден Богдана Хмельницкого.
- 1995 – день основания Государственного казначейства Украины.
Кто родился 27 апреля
- 1791 – Сэмюэл Морзе, американский изобретатель азбуки Морзе.
- 1820 – Герберт Спенсер, английский философ.
- 1931 – Игорь Ойстрах, украинский скрипач.
Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.