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27 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

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27 квітня, 00:05
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День деніму – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 квітня.
27 квітня: який сьогодні день
27 квітня: який сьогодні день / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 27 квітня

  • День кадровика – неофіційне свято відзначається в Україні на честь прийняття у 1993 році постанови №301 "Про трудові книжки працівників".
  • День джинсів або День деніму ( Denim day) – щорічно проводиться в останню середу квітня на згадку про несправедливий італійський судовий процес 1992 року та на знак боротьби зі звинуваченнями жертв сексуального насильства.

Іменинники 27 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Антон, Валентин, Іван, Лазар, Мартин, Хома.

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Яке сьогодні церковне свято

Віленська ікона Божої Матері
Віленська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

27 квітня у православній церкві триває Світла седмиця, що настала після Христова Воскресіння. Вшановується пам'ять святителя Мартіна, сповідника, Папи Римського, мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських, мученика Ардаліона, мучеників 1000 перських і Азата, євнуха. Святкування Віленської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 27 квітня шанувався Мартин Лисогон. Вважалося, що цього дня лисиці залишають старі нори та заселяються у нові, а тому на них легше полювати. Також стежили за поведінкою ворон і гадали про майбутнє. На Мартина починалася оранка і сівба ранніх хлібів. У середу Великоднього свята селяни влаштовували танці та веселощі.

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Прикмети на 27 квітня

  • почути вороняче каркання цього дня – поганий знак;
  • теплий день – до багатого врожаю;
  • не можна сваритися, лаятись, бажати комусь зла.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 27 квітня

  • 1965 – день народження підгузків "Памперс".
  • 1986 – евакуйовано населення міста Прип'ять через Чорнобильську аварію.
  • 1995 – Верховна Рада України затвердила першу державну нагороду орден Богдана Хмельницького.
  • 1995 – день заснування Державного казначейства України.

Хто народився 27 квітня

  • 1791 – Семюел Морзе, американський винахідник абетки Морзе.
  • 1820 – Герберт Спенсер, англійський філософ.
  • 1931 – Ігор Ойстрах, український скрипаль.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

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