28 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Всемирный день охраны труда или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work) – проводится под эгидой Международной организацией труда МОТ с 2003 года с целью привлечь внимание к организации культуры охраны труда и снижению смертности на рабочем месте.