Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Быстро и чисто

Храним свеклу

Собираем чемодан

Полив растений

Лечение за границей

Польза грибов
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

28 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 07:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всемирный день охраны труда – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 апреля.
28 апреля: какой сегодня день
28 апреля: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 28 апреля

  • Всемирный день охраны труда или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work) – проводится под эгидой Международной организацией труда МОТ с 2003 года с целью привлечь внимание к организации культуры охраны труда и снижению смертности на рабочем месте.
  • День охраны труда в Украине – также отмечается 28 апреля, начиная с 2006 года, и приурочен к международному празднику. В 2022 году день посвящен формированию позитивной культуры безопасности и здоровья.

Именинники 28 апреля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

Икона апостолов от 70-х
Икона апостолов от 70-х / Фото: Wikipedia

28 апреля в православной церкви продолжается Светлая седмицa, наступившая после Христова Воскресения. Чтится память апостолов от 70-х Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы и Анастасии, мучеников Месукевийских Сухия и воинов его: Андрея, Анастасия, Талала, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы, мученика Саввы Готского, благоверного великого князя Мстислава Владимировича. Празднуется Вышгородская (Владимирская) икона Божией Матери.

Народный праздник

В народе 28 апреля почитался Пудов день. Обычно в этот период пчеловоды осматривали пасеки и проверяли состояние пчел, как они перенесли зиму. А когда появлялись цветы, ульи выносили на свежий воздух, и пчел выпускали на первый облет.

Реклама

Приметы на 28 апреля

  • на день святого Пуда вынимают пчел из-под спуда;
  • если на Пуда птицы играют – к теплой и солнечной погоде;
  • красный восход – к сильным ветрам;
  • на Пуда нельзя работать допоздна.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 апреля

  • 1621 – украинские православные священники написали "Протестацию", где обсудили правомерность возобновления православной иерархии.
  • 1908 – основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).
  • 2001 – прошел полет первого космического туриста, американца Денниса Тито.

Кто родился 28 апреля

  • 1928 – Петр Китастый, бандурист, заместитель дирижера Украинской капеллы бандуристов им. Т. Г. Шевченко.
  • 1974 – Пенелопа Крус, испанская киноактриса.
  • 1981 – Джессика Альба, американская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
25 апреля — 1 мая
Влияние на жизнь
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Они не умеют любить
Невлюбчивые знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Дева
Дева
Близнецы
Близнецы
1 /2
Кто еще?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять