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28 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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28 квітня, 07:05
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Всесвітній день охорони праці – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 квітня.
28 квітня: який сьогодні день
28 квітня: який сьогодні день / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 квітня

  • Всесвітній день охорони праці або Всесвітній день безпеки та здоров'я на робочому місці (World Day for Safety and Health at Work) – проводиться під егідою Міжнародної організації праці МОП з 2003 року з метою привернути увагу до організації культури охорони праці та зниження смертності на робочому місці.
  • День охорони праці в Україні – також відзначається 28 квітня, починаючи з 2006 року, та приурочений до міжнародного свята. У 2022 році день присвячений формуванню позитивної культури безпеки та здоров'я.

Іменинники 28 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василіса, Віктор, Кондрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Севастьян, Трохим, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Ікона апостолів від 70-х
Ікона апостолів від 70-х / Фото: Wikipedia

28 квітня у православній церкві триває Світла седмиця, що настала після Христова Воскресіння. Вшановується пам'ять апостолів від 70-х Аристарха, Пуда і Трофима, мучениць Василіси й Анастасії, мучеників Месукевійських Сухія і воїнів його: Андрія, Анастасія, Талала, Феодорита, Івхиріона, Йордана, Кіндрата, Лукіана, Мимненоса, Нерангіоса, Полієвкта, Якова, Фоки, Доментіана, Віктора, Зосими. Мученика Сави Готського, Благовірного великого князя Мстислава Володимировича. Святкується Вишгородська (Володимирська) ікона Божої Матері.

Народне свято

У народі 28 квітня вшановувався Пудів день. Зазвичай у цей період бджолярі оглядали пасіки та перевіряли стан бджіл, як вони перенесли зиму. А коли з'являлися квіти, вулики виносили на свіже повітря і бджіл випускали на перший обліт.

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Прикмети на 28 квітня

  • на день святого Пуда виймають бджіл з-під спуда;
  • якщо на Пуда птахи грають – до теплої та сонячної погоди;
  • червоний схід – до сильних вітрів;
  • на Пуда не можна працювати допізна.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 квітня

  • 1621 – українські православні священики написали "Протестацію", де обговорили правомірність поновлення православної ієрархії.
  • 1908 – засновано Всесвітню асоціацію есперанто (UEA).
  • 2001 – пройшов політ першого космічного туриста, американця Денніса Тіто.

Хто народився 28 квітня

  • 1928 – Петро Китастий, бандурист, заступник диригента Української капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка.
  • 1974 – Пенелопа Крус, іспанська кіноактриса.
  • 1981 – Джессіка Альба, американська актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні . Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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