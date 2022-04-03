3 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 3 апреля
- День геолога – профессиональный праздник, организованный в 1966 году, который отмечается в первое воскресенье апреля.
- Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day) – неофициальный праздник проводится с 1996 года по мотивам фантастического романа "Полет" американки Ванны Бонта, в котором во всем мире должен был пройти массовый праздник, объединяющий человечество. В нем вечеринка противопоставлялась войне.
- Всемирный день водных животных (World aquatic animal day) – экологический праздник, который создан Школой права Льюиса и Кларка. Тема 2022 года посвящена разоблачению мифа об устойчивом развитии рыболовства и аквакультуры.
- День рождения мобильного телефона – отмечается 3 апреля в честь совершения первого звонка по мобильной связи в 1973 году.
Именинники 3 апреля
День ангела сегодня отмечают: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
3 апреля в православной церкви отмечается 4-я неделя Великого поста. Неделя Иоанна Лествичника. Чтится память преподобного Иакова, епископа, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.
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Народный праздник
В народе 3 апреля почитался Кирилл Катаник. Такое название дня объяснялось тем, что это была последняя возможность покататься на санках, т.к. снег уже совсем таял, и сани прятали до следующей зимы. Межсезонье было опасно обманчивостью погоды – днем было уже жарко, а вот по ночам еще было сыро и холодно. А потому в этот период люди часто болели, и на них нападала лихорадка.
Приметы на 3 апреля
- на Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду;
- а вот смотреть в этот день в колодец – к удаче и деньгам;
- чтобы не заболеть, нужно было надевать вывернутую наизнанку одежду;
- если с березы сильно течет сок – лето будет дождливым.
Интересные и важные события в Украине и мире 3 апреля
- 1829 – день рождения кофемолки. Англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.
- 1933 – советский хирург Юрий Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки человеку.
- 1933 – британские пилоты Клайдсдейл и Макинтайр на бипланах совершили первый в мире перелет через Эверест.
- 1973 – день рождения штрих-кода. Компания IBM официально представила свою разработку линейных символик штрихового кода UPC.
Кто родился 3 апреля
- 1918 – Олесь Гончар, украинский советский писатель, общественный деятель.
- 1924 – Федор Бурчак, украинский правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины.
- 1958 – Алек Болдуин, американский актер, комик, писатель.
- 1961 – Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец.
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