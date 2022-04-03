Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Храним капусту

Убираем плесень

Обрезаем клубнику

Чеклист стирки

Помощь беженцам

Весенняя аллергия
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

3 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 апреля, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всемирный день вечеринки – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 апреля.
3 апреля: какой сегодня праздник
3 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 3 апреля

  • День геолога – профессиональный праздник, организованный в 1966 году, который отмечается в первое воскресенье апреля.
  • Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day) – неофициальный праздник проводится с 1996 года по мотивам фантастического романа "Полет" американки Ванны Бонта, в котором во всем мире должен был пройти массовый праздник, объединяющий человечество. В нем вечеринка противопоставлялась войне.
  • Всемирный день водных животных (World aquatic animal day) – экологический праздник, который создан Школой права Льюиса и Кларка. Тема 2022 года посвящена разоблачению мифа об устойчивом развитии рыболовства и аквакультуры.
  • День рождения мобильного телефона – отмечается 3 апреля в честь совершения первого звонка по мобильной связи в 1973 году.

Именинники 3 апреля

День ангела сегодня отмечают: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

3 апреля в православной церкви отмечается 4-я неделя Великого поста. Неделя Иоанна Лествичника. Чтится память преподобного Иакова, епископа, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 3 апреля почитался Кирилл Катаник. Такое название дня объяснялось тем, что это была последняя возможность покататься на санках, т.к. снег уже совсем таял, и сани прятали до следующей зимы. Межсезонье было опасно обманчивостью погоды – днем было уже жарко, а вот по ночам еще было сыро и холодно. А потому в этот период люди часто болели, и на них нападала лихорадка.

Приметы на 3 апреля

  • на Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду;
  • а вот смотреть в этот день в колодец – к удаче и деньгам;
  • чтобы не заболеть, нужно было надевать вывернутую наизнанку одежду;
  • если с березы сильно течет сок – лето будет дождливым.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 апреля

  • 1829 – день рождения кофемолки. Англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.
  • 1933 – советский хирург Юрий Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки человеку.
  • 1933 – британские пилоты Клайдсдейл и Макинтайр на бипланах совершили первый в мире перелет через Эверест.
  • 1973 – день рождения штрих-кода. Компания IBM официально представила свою разработку линейных символик штрихового кода UPC.

Кто родился 3 апреля

  • 1918 – Олесь Гончар, украинский советский писатель, общественный деятель.
  • 1924 – Федор Бурчак, украинский правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины.
  • 1958 – Алек Болдуин, американский актер, комик, писатель.
  • 1961 – Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Планируете высаживать огород?
Подготовка к сезону
Лунный календарь на неделю
28 марта — 3 апреля
Влияние на жизнь
Будете святить вербу в этом году?
Когда идти в церковь?
Кому повезет в апреле
Фартовые знаки зодиака
Овен
Овен
Водолей
Водолей
Дева
Дева
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять