6 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 6 января
- Всемирный день детей – сирот войны (World war orphans day) – ежегодно проводится 6 января по инициативе французской организации SOS Enfants en Detresses.
Именинники 6 января
День ангела сегодня отмечают: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.
Какой сегодня церковный праздник
6 января в православной церкви и у греко-католиков в Украине наступает навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Чтится память преподобномученицы Евгении Римской и с нею Прота, Иакинфа и Клавдии, преподобного Николая монаха.
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Народный праздник
В народе 6 января отмечался Рождественский сочельник. В этот день завершается 40-дневный Рождественский пост, но есть нельзя до появления Вифлеемской звезды, которая знаменует Рождение Иисуса. Сочельник люди проводят в молитвах, навещают своих родителей и крестных, просят друг у друга прощения, зажигают в доме свечи, чтобы привлечь благополучие. А затем семья собирается за праздничным столом, на который подаются 12 постных блюд – по числу апостолов. В Сочельник начинается цикл зимних праздников – Святки, во время которых люди веселятся и колядуют, а незамужние девушки гадают на свою судьбу.
Приметы и запреты на 6 января
- после захода солнца категорически нельзя ничего делать по дому, шить, стирать, убирать, готовить;
- в Сочельник ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться и сквернословить;
- нельзя надевать черную одежду;
- если на Сочельник стоит ясный день – будет урожай овощей;
- звездное небо – летом уродится черника;
- иней на деревьях – к хорошему урожаю хлеба.
Интересные и важные события в Украине и мире 6 января
- 1870 – открылась Венская филармония.
- 1896 – состоялась премьера фильма братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота".
- 2019 – православная церковь Украины получила автокефалию.
Кто родился 6 января
- 1412 – Жанна д’Арк, национальная героиня Франции.
- 1596 – Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, украинский полководец, государственный деятель.
- 1898 – Владимир Сосюра, украинский поэт, журналист.
- 1938 – Василий Стус, украинский поэт, политзаключенный.
- 1938 – Адриано Челентано, итальянский киноактер, певец, музыкант, режиссер.
- 1939 – Валерий Лобановский, советский и украинский футболист, футбольный тренер.
- 1946 – Сид Баррет, британский гитарист, певец, автор песен, основатель группы Pink Floyd.
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