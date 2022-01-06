6 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Рождественский сочельник – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 января

6 января: какой сегодня праздник / Фото: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 6 января

Всемирный день детей – сирот войны (World war orphans day) – ежегодно проводится 6 января по инициативе французской организации SOS Enfants en Detresses.

Именинники 6 января

День ангела сегодня отмечают: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

6 января в православной церкви и у греко-католиков в Украине наступает навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Чтится память преподобномученицы Евгении Римской и с нею Прота, Иакинфа и Клавдии, преподобного Николая монаха.

Народный праздник

В народе 6 января отмечался Рождественский сочельник. В этот день завершается 40-дневный Рождественский пост, но есть нельзя до появления Вифлеемской звезды, которая знаменует Рождение Иисуса. Сочельник люди проводят в молитвах, навещают своих родителей и крестных, просят друг у друга прощения, зажигают в доме свечи, чтобы привлечь благополучие. А затем семья собирается за праздничным столом, на который подаются 12 постных блюд – по числу апостолов. В Сочельник начинается цикл зимних праздников – Святки, во время которых люди веселятся и колядуют, а незамужние девушки гадают на свою судьбу.

Приметы и запреты на 6 января

после захода солнца категорически нельзя ничего делать по дому, шить, стирать, убирать, готовить;

в Сочельник ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться и сквернословить;

нельзя надевать черную одежду;

если на Сочельник стоит ясный день – будет урожай овощей;

звездное небо – летом уродится черника;

иней на деревьях – к хорошему урожаю хлеба.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 января

1870 – открылась Венская филармония.

1896 – состоялась премьера фильма братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота".

2019 – православная церковь Украины получила автокефалию.

Кто родился 6 января

1412 – Жанна д’Арк, национальная героиня Франции.

1596 – Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, украинский полководец, государственный деятель.

1898 – Владимир Сосюра, украинский поэт, журналист.

1938 – Василий Стус, украинский поэт, политзаключенный.

1938 – Адриано Челентано, итальянский киноактер, певец, музыкант, режиссер.

1939 – Валерий Лобановский, советский и украинский футболист, футбольный тренер.

1946 – Сид Баррет, британский гитарист, певец, автор песен, основатель группы Pink Floyd.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.