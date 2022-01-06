Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане 🎄 Что изменилось с 1 января 💼 Политические прогнозы 2022 🍲 Готовим на Рождество

Handmade снежинки

Гадаем на Рождество

Декор из мандарин

Елочные украшения

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

6 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 января, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рождественский сочельник – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 января
6 января: какой сегодня праздник
6 января: какой сегодня праздник / Фото: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 6 января

  • Всемирный день детей – сирот войны (World war orphans day) – ежегодно проводится 6 января по инициативе французской организации SOS Enfants en Detresses.

Именинники 6 января

День ангела сегодня отмечают: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

6 января в православной церкви и у греко-католиков в Украине наступает навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Чтится память преподобномученицы Евгении Римской и с нею Прота, Иакинфа и Клавдии, преподобного Николая монаха.

Народный праздник

В народе 6 января отмечался Рождественский сочельник. В этот день завершается 40-дневный Рождественский пост, но есть нельзя до появления Вифлеемской звезды, которая знаменует Рождение Иисуса. Сочельник люди проводят в молитвах, навещают своих родителей и крестных, просят друг у друга прощения, зажигают в доме свечи, чтобы привлечь благополучие. А затем семья собирается за праздничным столом, на который подаются 12 постных блюд – по числу апостолов. В Сочельник начинается цикл зимних праздников – Святки, во время которых люди веселятся и колядуют, а незамужние девушки гадают на свою судьбу.

Приметы и запреты на 6 января

  • после захода солнца категорически нельзя ничего делать по дому, шить, стирать, убирать, готовить;
  • в Сочельник ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться и сквернословить;
  • нельзя надевать черную одежду;
  • если на Сочельник стоит ясный день – будет урожай овощей;
  • звездное небо – летом уродится черника;
  • иней на деревьях – к хорошему урожаю хлеба.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 января

  • 1870 – открылась Венская филармония.
  • 1896 – состоялась премьера фильма братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота".
  • 2019 – православная церковь Украины получила автокефалию.

Кто родился 6 января

  • 1412 – Жанна д’Арк, национальная героиня Франции.
  • 1596 – Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, украинский полководец, государственный деятель.
  • 1898 – Владимир Сосюра, украинский поэт, журналист.
  • 1938 – Василий Стус, украинский поэт, политзаключенный.
  • 1938 – Адриано Челентано, итальянский киноактер, певец, музыкант, режиссер.
  • 1939 – Валерий Лобановский, советский и украинский футболист, футбольный тренер.
  • 1946 – Сид Баррет, британский гитарист, певец, автор песен, основатель группы Pink Floyd.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
6 января. Жанна д’Арк. 610 лет назад (1412) родилась легендарная Орлеанская дева, национальная героиня Франции времен Столетней войны с англичанами, сожженная на костре и причисленная к лику святых…
На встречу с героем!
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
3 - 9 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять