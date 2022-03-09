Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Правила при взрыве на АЭС

Если пропала связь

Сад и огород

Что делать при обвале дома

Жилье в Европе

Как справиться с тревогой
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

9 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День рождения Тараса Шевченко – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 марта.
9 марта: какой сегодня праздник
9 марта: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 марта

  • День рождения Тараса Шевченко – празднуется в честь классика украинской литературы, мыслителя, художника, национального героя и символа Украины.
  • Международный день диджея (World DJ Day) – благотворительная кампания проводится с 2002 года под эгидой Международной клубной индустрии в помощь детским организациям, которая завершается Всемирным днем диджея 9 марта.

Именинники 9 марта

День ангела сегодня отмечают: Иван, Иларион.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

9 марта в православной церкви почитается первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи, а еще чтится день памяти преподобного Эразма Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

Народный праздник

В народе 9 марта отмечался Иванов день в честь Иоанна Предтечи. Святому молились об излечении от головной боли, просили здоровья для детей, защиты посевов и плодородия. Считалось, что с этого дня птицы начинают строить гнезда, а потому для них поправляли старые скворечники в садах и делали новые.

Приметы на 9 марта

  • в Иванов день категорически нельзя стирать белье, чтобы не вспугнуть птиц;
  • если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным;
  • птицы прилетели вовремя – к хорошему урожаю;
  • в Иванов день запела синица – к теплу;
  • хорошая примета – увидеть жаворонка или аиста;

Интересные и важные события в Украине и мире 9 марта

  • 1822 – Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.
  • 1858 – американец Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.
  • 1918 – Центральная Рада Украины возвратилась в Киев.
  • 1959 – в Америке на ярмарке игрушек появилась новинка — кукла Барби.

Кто родился 9 марта

  • 1454 – Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, именем которого названа Америка.
  • 1814 – Тарас Шевченко, украинский поэт, писатель, художник, общественный и политический деятель.
  • 1909 – Евгений Пономаренко, украинский советский актер театра и кино.
  • 1934 – Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли.
  • 1955 – Орнелла Мути, итальянская киноактриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Лунный календарь на неделю
7 — 13 марта
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в марте
Лунный календарь
Что нужно делать?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять