9 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 9 марта
- День рождения Тараса Шевченко – празднуется в честь классика украинской литературы, мыслителя, художника, национального героя и символа Украины.
- Международный день диджея (World DJ Day) – благотворительная кампания проводится с 2002 года под эгидой Международной клубной индустрии в помощь детским организациям, которая завершается Всемирным днем диджея 9 марта.
Именинники 9 марта
День ангела сегодня отмечают: Иван, Иларион.
Какой сегодня церковный праздник
9 марта в православной церкви почитается первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи, а еще чтится день памяти преподобного Эразма Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
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Народный праздник
В народе 9 марта отмечался Иванов день в честь Иоанна Предтечи. Святому молились об излечении от головной боли, просили здоровья для детей, защиты посевов и плодородия. Считалось, что с этого дня птицы начинают строить гнезда, а потому для них поправляли старые скворечники в садах и делали новые.
Приметы на 9 марта
- в Иванов день категорически нельзя стирать белье, чтобы не вспугнуть птиц;
- если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным;
- птицы прилетели вовремя – к хорошему урожаю;
- в Иванов день запела синица – к теплу;
- хорошая примета – увидеть жаворонка или аиста;
Интересные и важные события в Украине и мире 9 марта
- 1822 – Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.
- 1858 – американец Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.
- 1918 – Центральная Рада Украины возвратилась в Киев.
- 1959 – в Америке на ярмарке игрушек появилась новинка — кукла Барби.
Кто родился 9 марта
- 1454 – Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, именем которого названа Америка.
- 1814 – Тарас Шевченко, украинский поэт, писатель, художник, общественный и политический деятель.
- 1909 – Евгений Пономаренко, украинский советский актер театра и кино.
- 1934 – Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли.
- 1955 – Орнелла Мути, итальянская киноактриса.
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