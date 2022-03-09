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9 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 березня, 07:25
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День народження Тараса Шевченка – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 березня.
9 березня: яке сьогодні свято
9 березня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 9 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 9 березня

  • День народження Тараса Шевченка – святкується на честь класика української літератури, мислителя, художника, національного героя та символу України.
  • Міжнародний день діджея (World DJ Day) – благодійна кампанія проводиться з 2002 року під егідою Міжнародної клубної індустрії на допомогу дитячим організаціям, що завершується Всесвітнім днем діджея 9 березня.

Іменинники 9 березня

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Іларіон.

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Яке сьогодні церковне свято

9 березня в православній церкві вшановується перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі, а ще вшановується день пам'яті преподобного Еразма Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

Народне свято

У народі 9 березня відзначався Іванів день на честь Іоанна Предтечі. Святому молилися про лікування від головного болю, просили здоров'я для дітей, захисту посівів та родючості. Вважалося, що з цього дня птахи починають будувати гнізда, тому для них поправляли старі шпаківні в садах і робили нові.

Прикмети на 9 березня

  • в Іванів день категорично не можна прати білизну, щоб не налякати птахів;
  • якщо птахи в'ють гнізда на сонячному боці – літо буде холодним;
  • птахи прилетіли вчасно – до врожаю;
  • у Іванів день заспівала синиця – до тепла;
  • гарна прикмета – побачити жайворонка чи лелеку;

Цікаві та важливі події в Україні та світі 9 березня

  • 1822 – Чарльз Грем із Нью-Йорка отримав патент на штучні зуби.
  • 1858 – американець Альберт Поттс запатентував вуличну поштову скриньку.
  • 1918 – Центральна Рада України повернулася до Києва.
  • 1959 – в Америці на ярмарку іграшок з'явилася новинка – лялька Барбі.

Хто народився 9 березня

  • 1454 – Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, іменем якого названа Америка.
  • 1814 – Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч.
  • 1909 – Євген Пономаренко, український радянський актор театру та кіно.
  • 1934 – Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перший космонавт Землі.
  • 1955 – Орнелла Муті, італійська кіноактриса.

Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
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