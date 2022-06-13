13 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День альбинизма и День Святого Духа – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 июня.

13 июня: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 13 июня

Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day) – проводится под эгидой ООН с 2014 года с целью обратить внимание общества на проблемы альбиносов.

День швейной машинки (Sewing Machine Day) – неофициальный праздник отмечается в день рождения Чарльза Фридриха Визенталя, который придумал идею двухконечной иглы с ушком на конце.

Именинники 13 июня

День ангела сегодня отмечают: Борис, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

Сошествие Святого Духа / Фото: Pinterest

13 июня в православной церкви на следующий день после Святой Троицы отмечается День Святого Духа. Наступает первая неделя после Пятидесятницы, Общица. Чтится память апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия, мученика Философа.

Народный праздник

В народе 13 июня отмечался христианский и народный праздник Духов день, который проводился в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа. В этот день, по сути, продолжалось празднование Троицы. Также почитался Еремей Распрягальник. Такое название день получил потому, что в этот период завершался сезон сева в полях, а потому лошадям давали отдых.

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Приметы на 13 июня

в Духов день нельзя заниматься тяжелой, грязной работой: строить, стирать, шить, вышивать, убирать, а главное – работать на земле;

в Троицкий праздник нельзя купаться в реках и озерах, чтобы русалки не утащили на дно;

если на Еремея кукует кукушка – летом будет хорошая погода;

идет дождь на Еремея – к плохому урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 июня

1825 – день рождения безопасной булавки.

1892 – в Киеве пущен первый электрический трамвай.

1917 – состоялось провозглашение автономной Украины.

Кто родился 13 июня

1831 – Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.

1874 – Марко Черемшина, украинский писатель и общественный деятель.

1981 – Крис Эванс, американский актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.