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13 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 июня, 06:05
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День альбинизма и День Святого Духа – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 июня.
13 июня: какой сегодня праздник
13 июня: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 13 июня

  • Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day) – проводится под эгидой ООН с 2014 года с целью обратить внимание общества на проблемы альбиносов.
  • День швейной машинки (Sewing Machine Day) – неофициальный праздник отмечается в день рождения Чарльза Фридриха Визенталя, который придумал идею двухконечной иглы с ушком на конце.

Именинники 13 июня

День ангела сегодня отмечают: Борис, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

Сошествие Святого Духа
Сошествие Святого Духа / Фото: Pinterest

13 июня в православной церкви на следующий день после Святой Троицы отмечается День Святого Духа. Наступает первая неделя после Пятидесятницы, Общица. Чтится память апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия, мученика Философа.

Народный праздник

В народе 13 июня отмечался христианский и народный праздник Духов день, который проводился в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа. В этот день, по сути, продолжалось празднование Троицы. Также почитался Еремей Распрягальник. Такое название день получил потому, что в этот период завершался сезон сева в полях, а потому лошадям давали отдых.

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Приметы на 13 июня

  • в Духов день нельзя заниматься тяжелой, грязной работой: строить, стирать, шить, вышивать, убирать, а главное – работать на земле;
  • в Троицкий праздник нельзя купаться в реках и озерах, чтобы русалки не утащили на дно;
  • если на Еремея кукует кукушка – летом будет хорошая погода;
  • идет дождь на Еремея – к плохому урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 июня

  • 1825 – день рождения безопасной булавки.
  • 1892 – в Киеве пущен первый электрический трамвай.
  • 1917 – состоялось провозглашение автономной Украины.

Кто родился 13 июня

  • 1831 – Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.
  • 1874 – Марко Черемшина, украинский писатель и общественный деятель.
  • 1981 – Крис Эванс, американский актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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