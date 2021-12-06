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СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День Вооруженных сил Украины: поздравления в открытках, прозе и стихах

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 декабря, 06:20
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Сегодня Украина отмечает 30-летие ВСУ: поздравляем с профессиональным воинским праздником.

Сегодня, 6 декабря, наступил юбилейный, 30-й по счету День Вооруженных сил Украины. Мы поздравляем наших украинских воинов и всех, причастных к этому профессиональному празднику, и желаем мира, добра, любви и процветания, а также мужества, стойкости, отваги и мудрости.

А еще мы сделали подборку эффектных поздравительных открыток и картинок, стихов и пожеланий в прозе с Днем Вооруженных сил Украины.

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Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины: лучшие пожелания в прозе своими словами

***

Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины 6 декабря и желаю смело и уверенно стоять на страже безопасности, покоя и мира нашего государства, защищать свой народ, никогда не прекращать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и героизм.

Открытки и картинки в День ВСУ / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День ВСУ / Фото: pinterest

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***

Сегодня мы поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства, хранители покоя наших домов, спокойствия близких и мира. Примите поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

С праздником ВСУ: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С праздником ВСУ: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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***

С Днем Вооруженных сил Украины! Желаю всегда быть сильными и физически, и душевно. В любых ситуациях проявлять мудрость, мужество, уверенность и выдержку. Пусть на долгом жизненном пути вашими спутниками всегда будут здоровье, любовь, удача и достаток.

С Днем Вооруженных сил Украины: яркие картинки / Фото: pinterest
С Днем Вооруженных сил Украины: яркие картинки / Фото: pinterest

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

***

Пусть вами гордится страна бесконечно,
Свой долг выполняете вы безупречно,
Здоровья желаем и силы, конечно,
И славится пусть этот день будет вечно!

С Днем Вооруженных сил Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С Днем Вооруженных сил Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

День 6 декабря
На листе календаря –
Солдат страны мы поздравляем
И воинов всех отмечаем.

Они сильны, мудры и смелы,
Им по плечу любое дело,
Они защитники-солдаты –
Врага не пустят в наши хаты.

День Вооруженных сил Украины: поздравительные картинки / Фото: pinterest
День Вооруженных сил Украины: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

Да, славных подвигов было немало,
Сильных и верных героев ты знала,
Верой и правдой служила народу,
Ты защищала и мир, и свободу,
Да и сейчас, чтоб спокойно дышать,
Ты защищаешь отчизну, как мать.
И всех врагов ты повергнешь в руины,
Армии честь и хвала в Украине!

Ранее мы рассказывали, какие выходные на Новый год-2022 в Украине и сколько будем отдыхать на праздники.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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