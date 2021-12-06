День Вооруженных сил Украины: поздравления в открытках, прозе и стихах

Сегодня, 6 декабря, наступил юбилейный, 30-й по счету День Вооруженных сил Украины. Мы поздравляем наших украинских воинов и всех, причастных к этому профессиональному празднику, и желаем мира, добра, любви и процветания, а также мужества, стойкости, отваги и мудрости.
А еще мы сделали подборку эффектных поздравительных открыток и картинок, стихов и пожеланий в прозе с Днем Вооруженных сил Украины.
Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины: лучшие пожелания в прозе своими словами
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Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины 6 декабря и желаю смело и уверенно стоять на страже безопасности, покоя и мира нашего государства, защищать свой народ, никогда не прекращать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и героизм.
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Сегодня мы поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства, хранители покоя наших домов, спокойствия близких и мира. Примите поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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С Днем Вооруженных сил Украины! Желаю всегда быть сильными и физически, и душевно. В любых ситуациях проявлять мудрость, мужество, уверенность и выдержку. Пусть на долгом жизненном пути вашими спутниками всегда будут здоровье, любовь, удача и достаток.
Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах
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Пусть вами гордится страна бесконечно,
Свой долг выполняете вы безупречно,
Здоровья желаем и силы, конечно,
И славится пусть этот день будет вечно!
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День 6 декабря
На листе календаря –
Солдат страны мы поздравляем
И воинов всех отмечаем.
Они сильны, мудры и смелы,
Им по плечу любое дело,
Они защитники-солдаты –
Врага не пустят в наши хаты.
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Да, славных подвигов было немало,
Сильных и верных героев ты знала,
Верой и правдой служила народу,
Ты защищала и мир, и свободу,
Да и сейчас, чтоб спокойно дышать,
Ты защищаешь отчизну, как мать.
И всех врагов ты повергнешь в руины,
Армии честь и хвала в Украине!
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