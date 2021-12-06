День Вооруженных сил Украины: поздравления в открытках, прозе и стихах

Сегодня Украина отмечает 30-летие ВСУ: поздравляем с профессиональным воинским праздником.

Сегодня, 6 декабря, наступил юбилейный, 30-й по счету День Вооруженных сил Украины. Мы поздравляем наших украинских воинов и всех, причастных к этому профессиональному празднику, и желаем мира, добра, любви и процветания, а также мужества, стойкости, отваги и мудрости.

А еще мы сделали подборку эффектных поздравительных открыток и картинок, стихов и пожеланий в прозе с Днем Вооруженных сил Украины.

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Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины: лучшие пожелания в прозе своими словами

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Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины 6 декабря и желаю смело и уверенно стоять на страже безопасности, покоя и мира нашего государства, защищать свой народ, никогда не прекращать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и героизм.

Открытки и картинки в День ВСУ / Фото: pinterest

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Сегодня мы поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства, хранители покоя наших домов, спокойствия близких и мира. Примите поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

С праздником ВСУ: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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С Днем Вооруженных сил Украины! Желаю всегда быть сильными и физически, и душевно. В любых ситуациях проявлять мудрость, мужество, уверенность и выдержку. Пусть на долгом жизненном пути вашими спутниками всегда будут здоровье, любовь, удача и достаток.

С Днем Вооруженных сил Украины: яркие картинки / Фото: pinterest

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

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Пусть вами гордится страна бесконечно,

Свой долг выполняете вы безупречно,

Здоровья желаем и силы, конечно,

И славится пусть этот день будет вечно!

С Днем Вооруженных сил Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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День 6 декабря

На листе календаря –

Солдат страны мы поздравляем

И воинов всех отмечаем.



Они сильны, мудры и смелы,

Им по плечу любое дело,

Они защитники-солдаты –

Врага не пустят в наши хаты.

День Вооруженных сил Украины: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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Да, славных подвигов было немало,

Сильных и верных героев ты знала,

Верой и правдой служила народу,

Ты защищала и мир, и свободу,

Да и сейчас, чтоб спокойно дышать,

Ты защищаешь отчизну, как мать.

И всех врагов ты повергнешь в руины,

Армии честь и хвала в Украине!

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