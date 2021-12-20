Как оформить низ елки на Новый год: ТОП-10 разнообразных идей с фото

Сшить юбку, поставить на санки или отдать в лапы белым медведям: выбирайте, как лучше всего задекорировать новогоднюю елочку.

Как красиво оформить место под новогодней елкой / Фото: Коллаж: Сегодня

До Нового года 2022 остается не так уж много времени, пора декорировать дом , чтобы создать праздничное настроение. Ранее мы уже рассказывали, как украсить елку на Новый год 2022. А еще делились идеями, как сделать новогодние игрушки своими руками. И даже предлагали оформить плоскую елочку, если в доме маловато места.

А вот как эффектно, мило и прикольно украсить низ новогодней елки ? Согласитесь, голый ствол смотрится не слишком нарядно. У нас есть множество идей и вариантов – от мешка до элегантной юбочки.

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Как украсить основание елки: лайфхаки

Лайфхак 1. Покрывало

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Традиционный способ украсить основание елки – застелить его нарядным покрывалом . Кстати, оно еще и обезопасит пол от капающей смолы, если у вас елочка настоящая, а не искусственная.

Лайфхак 2. Корзина

Как украсить основание елки / Фото: pexels

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Плетенка из ивовых прутиков или других веточек смотрится очень природно и органично . Особенно такое оформление подойдет для декорации в деревенском стиле. Можно укрепить подставку внутри большой корзины или же взять боковую часть плетенки без дна и обернуть нею ствол.

Лайфхак 3. Мешок

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Дед Мороз в своем мешке может приносить не только подарки, но и целую елку. Расстелите мешковину на пол, сверху поставьте деревце, затем оберните тканью его низ и завяжите красивый бант.

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Лайфхак 4. Снег

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Снег, а точнее его имитация – смотрится очень нарядно под новогодней елкой. Как будто она до сих пор стоит в заснеженном лесу. Сделать такое снежное покрывало можно из ворсистой ткани белого цвета, ваты, ватина, синтепона или пенопласта.

Лайфхак 5. Льдина

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Развиваем тему сказки: дети просто придут в восторг, если вы не ограничитесь одной только елкой. Пусть вся комната на праздники преобразится в новогодний сюжет : заколдованный лес, поле чудес или антарктическую льдину с белыми медведями.

Лайфхак 6. Санки

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Вот такая праздничная елочка прибыла к вам на санках. Смотрится прикольно, только продумайте устойчивость всей конструкции , чтобы дерево не перевернулось в непредвиденный момент.

Лайфхак 7. Подарки

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Дед Мороз принес вам так много подарков , что за ними почти не видно елки – отличный вариант замаскировать основание дерева.

Лайфхак 8. Гирлянды

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Елку можно оформить с помощью заманчивых подарков, подсвеченных изнутри гирляндами . Выглядит такое украшение сказочно и ярко, особенно вечером.

Лайфхак 9. Органза

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Очень нежно и воздушно, как на облаке , смотрится елочка, декорированная внизу полупрозрачной органзой.

Лайфхак 10. Юбка

Как украсить основание елки / Фото: pinterest

Кокетливая елка не откажется, если вы пошьете ей настоящую одежду . Вырежьте круг, сделайте надрез и круглый вырез внутри под ствол. А саму юбку расшейте милой вышивкой, тесьмой, оборками, бантиками, блестками – на что хватит вашей фантазии.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.