Як оформити низ ялинки на Новий рік: ТОП-10 різноманітних ідей із фото

Пошити спідницю, поставити на санки або віддати в лапи білим ведмедям: вибирайте, як найкраще задекорувати новорічну ялинку.

Як красиво оформити місце під новорічною ялинкою / Фото: Колаж: Сьогодні

До Нового року 2022 залишається не так багато часу, настав час декорувати оселю , щоб створити святковий настрій. Раніше ми вже розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік 2022. А ще ділилися ідеями, як зробити новорічні іграшки власноруч. І навіть пропонували оформити плоску ялинку, якщо в будинку обмаль місця.

А ось як ефектно, мило та прикольно прикрасити низ новорічної ялинки ? Погодьтеся, голий стовбур виглядає не дуже ошатно. У нас є безліч ідей та варіантів – від мішка до елегантної спідниці.

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Як прикрасити основу ялинки: лайфхаки

Лайфхак 1. Покривало

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Традиційний спосіб прикрасити основу ялинки – застелити її ошатним покривалом . До речі, воно ще й захистить підлогу від смоли, що капає, якщо у вас ялинка справжня, а не штучна.

Лайфхак 2. Кошик

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pexels

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Плетенка з вербових лозин або інших гілочок виглядає дуже природно та органічно . Особливо таке оформлення підійде для декорації у сільському стилі. Можна закріпити підставку всередині великого кошика або взяти бокову частину плетінки без дна і обернути нею ствол.

Лайфхак 3. Мішок

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Дід Мороз у своєму мішку може приносити не лише подарунки, а й цілу ялинку. Розстеліть мішковину на підлогу, зверху поставте деревце, потім оберніть тканиною його низ і зав'яжіть гарний бант.

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Лайфхак 4. Сніг

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Сніг, а точніше його імітація – виглядає дуже гарно під новорічною ялинкою. Начебто вона й досі стоїть у засніженому лісі. Зробити таке снігове покривало можна із ворсистої тканини білого кольору, вати, ватину, синтепону або пінопласту.

Лайфхак 5. Крига

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Розвиваємо тему казки: діти просто прийдуть у захват, якщо ви не обмежитеся однією ялинкою. Нехай вся кімната на свята перетвориться на новорічний сюжет : зачарований ліс, поле чудес або антарктичну крижину з білими ведмедями

Лайфхак 6. Санки

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Ось така святкова ялинка прибула до вас на санчатах. Виглядає прикольно, тільки продумайте стійкість усієї конструкції , щоб дерево не перекинулося у непередбачений момент.

Лайфхак 7. Подарунки

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Дід Мороз приніс вам так багато подарунків , що за ними майже не видно ялинки – чудовий варіант замаскувати основу дерева.

Лайфхак 8. Гірлянди

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Ялинку можна оформити за допомогою привабливих подарунків, підсвічених зсередини гірляндами . Виглядає така прикраса казково та яскраво, особливо увечері.

Лайфхак 9. Органза

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Дуже ніжно та повітряно, як на хмаринці , виглядає ялинка, декорована знизу напівпрозорою органзою.

Лайфхак 10. Спідниця

Як прикрасити основу ялинки / Фото: pinterest

Кокетлива ялинка не відмовиться, якщо ви пошиєте їй справжній одяг . Виріжте коло, зробіть надріз та круглий виріз усередині під стовбур. А саму спідницю розшийте милою вишивкою, тасьмою, оборками, бантиками, блискітками – на що вистачить вашої фантазії.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.