Китайський Новий рік-2022: тигрині картинки та прикольні привітання

Зустрічаємо Китайський Новий рік: як привітати друзів та рідних із яскравим східним святом

З китайським Новим роком: ефектні привітання, картинки та листівки / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 лютого, на календарі знову Новий рік – цього разу Китайський. Отже, знову звідусіль звучать вітання та найкращі побажання на весь рік уперед, щоб він був щасливим, вдалим, мирним, процвітаючим та благополучним.

Згідно зі східним календарем, настав 4720 рік , який прийшов під знаком потужного, сильного, благородного Чорного Водяного Тигра.

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Ми приєднуємося до найприємніших побажань у це свято та пропонуємо вам добірку яскравих, прикольних, красивих, милих і смішних привітань із Китайським Новим роком у листівках, картинках, прозі та віршах.

Китайський Новий рік: прикольні вітання у віршах

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Я спешу поздравить вас

С Новым годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

З Китайським Новим роком: яскраві листівки та вітання

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Прошел славянский Новый год,

Настал Китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот!

Найкращі вітання та картинки з Китайським Новим роком

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Мы хотя и не китайцы,

Но встречаем Новый год.

Пусть побольше будет счастья

И конечно, повезет.



Денег – полные карманы,

В банке – безразмерный счет.

С удовольствием встречаем

Мы Китайский Новый год!



Снова запах мандаринов,

Небо в ярких огоньках.

Всем желаем жить красиво

И с улыбкой на устах.

Милі листівки, картинки та вірші на Китайський Новий рік

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Зима в разгаре, и вот-вот

Придет Китайский Новый год.

Пускай он принесет с собой

Достаток – в дом, душе – покой,

Любовь – в сердца, в делах – удачу,

Пусть все смеются, но не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И радостным – грядущий год!

Добрі вітання з китайським Новим роком

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В Новый год очередной,

родом из Китая,

Пожелаю я тебе

Радости без края!

Пусть все будет хорошо

И здоровье крепнет,

Счастье видным будет пусть,

А беда исчезнет!

Найкращі вітання та картинки з Китайським Новим роком / Фото: Depositphotos

Китайський Новий рік: позитивні вітання у прозі своїми словами

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З китайським Новим роком! Бажаю, щоб радість та щастя оселилися у ваших серцях. Щоб смугастий символ року на м'яких лапах приніс удачу, достаток та здоров'я. Щоб ви завжди були життєрадісними та бадьорими.

З китайським Новим роком: чудові привітання / Фото: bonnycards

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Нехай Китайський Новий Рік позбавить сумних думок, нудних людей і непотрібних турбот. Вітаю і бажаю міцного духу та гарного здоров'я, чудового настрою та хороших людей поруч. Нехай попереду чекає лише успіх, достаток та щастя!

Веселі вітання з Китайським Новим роком / Фото: bonnycards

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Тепер Новий рік остаточно вступив у свої права, із чим я тебе і вітаю! Нехай бажання збудуться, прикрощі забудуться, всі мрії здійсняться, а рік принесе благополуччя, мир, здоров'я, любов, щастя і радість!

Добрі вітання з китайським Новим роком / Фото: Depositphotos

Раніше ми розповідали, що подарувати на Китайський Новий рік-2022 та як правильно зробити подарунок.