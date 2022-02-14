Поздравления с Днем святого Валентина-2022: удивительные слова любви, стихи и открытки

Вот и наступил День святого Валентина-2022 . И не беда, что в нынешнем году 14 февраля приходится на самое начало рабочей недели, ведь счастливые часов не наблюдают.
А вот что действительно важно сделать в этот день – произнести заветные слова , если вы этого еще не сделали, или же лишний раз озвучить свои чувства, если они уже известны вашей половинке.
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Самые важные слова любви в праздник святого Валентина 14 февраля
***
Позволь произнести мне те слова,
Которые выстукивает сердце.
От них моя кружится голова,
От них, увы, мне никуда не деться.
Поверь мне, я робею и томлюсь,
Но сил молчать уж больше не имею.
Люблю тебя! Неистово люблю!
И на взаимность я твою надеюсь…
***
В февральский день любви и счастья
Волшебник добрый Валентин
Пусть прочь прогонит все ненастья,
А принесет любовь и мир.
Пусть совпадут сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!
***
Поздравляю с Днем влюбленных,
И желаю я любви,
Чувство светлое большое
Пусть всегда кипит в крови.
Будет пусть любовь взаимной,
Пусть сердца согреет страсть,
Только рядом с половиной
Знаешь – жизнь-то удалась!
***
Ты самый близкий мой мужчина,
И в День святого Валентина
Тебя сердечно поздравляю,
Своей любовью согреваю.
Поцеловать тебя охота,
Окутать лаской и заботой,
И счастья пожелать большого –
Знай, что не надо мне другого!
***
С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!
Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!
Искренние и откровенные пожелания в прозе в День святого Валентина
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Мой самый любимый человек! Поздравляю с праздником влюбленных. Желаю тепла, благополучия и, конечно же, безграничной любви! Счастья и радости всем в самый романтичный праздник!
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Любимая, в этот праздничный день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".
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Моя любовь! Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! В этот прекрасный и романтический праздник хочу сказать, что испытываю безоблачное счастье, безбрежное блаженство и безграничную любовь. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни!
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