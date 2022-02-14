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Поздравления с Днем святого Валентина-2022: удивительные слова любви, стихи и открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 февраля, 07:50
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День святого Валентина – это просто волшебный день, когда так легко признаться в любви.
Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 14 февраля: картинки, открытки, стихи и проза
Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 14 февраля: картинки, открытки, стихи и проза / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вот и наступил День святого Валентина-2022 . И не беда, что в нынешнем году 14 февраля приходится на самое начало рабочей недели, ведь счастливые часов не наблюдают.

А вот что действительно важно сделать в этот день – произнести заветные слова , если вы этого еще не сделали, или же лишний раз озвучить свои чувства, если они уже известны вашей половинке.

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Самые важные слова любви в праздник святого Валентина 14 февраля

***

Позволь произнести мне те слова,
Которые выстукивает сердце.
От них моя кружится голова,
От них, увы, мне никуда не деться.
Поверь мне, я робею и томлюсь,
Но сил молчать уж больше не имею.
Люблю тебя! Неистово люблю!
И на взаимность я твою надеюсь…

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Праздник День святого Валентина: поздравительные открытки / Фото: pinterest
Праздник День святого Валентина: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

В февральский день любви и счастья
Волшебник добрый Валентин
Пусть прочь прогонит все ненастья,
А принесет любовь и мир.

Пусть совпадут сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!

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Оригинальные поздравления с 14 февраля / Фото: pinterest
Оригинальные поздравления с 14 февраля / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Днем влюбленных,
И желаю я любви,
Чувство светлое большое
Пусть всегда кипит в крови.

Будет пусть любовь взаимной,
Пусть сердца согреет страсть,
Только рядом с половиной
Знаешь – жизнь-то удалась!

Поздравления с Днем святого Валентина 14 февраля: открытки и картинки / Фото: pinterest
Поздравления с Днем святого Валентина 14 февраля: открытки и картинки / Фото: pinterest

***

Ты самый близкий мой мужчина,
И в День святого Валентина
Тебя сердечно поздравляю,
Своей любовью согреваю.

Поцеловать тебя охота,
Окутать лаской и заботой,
И счастья пожелать большого –
Знай, что не надо мне другого!

С 14 февраля: поздравления и картинки / Фото: pinterest
С 14 февраля: поздравления и картинки / Фото: pinterest

***

С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!

Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!

Красивые пожелания в День святого Валентина / Фото: pinterest
Красивые пожелания в День святого Валентина / Фото: pinterest

Искренние и откровенные пожелания в прозе в День святого Валентина

***

Мой самый любимый человек! Поздравляю с праздником влюбленных. Желаю тепла, благополучия и, конечно же, безграничной любви! Счастья и радости всем в самый романтичный праздник!

***

Любимая, в этот праздничный день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".

Добрые поздравления с Днем Валентина / Фото: pinterest
Добрые поздравления с Днем Валентина / Фото: pinterest

***

Моя любовь! Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! В этот прекрасный и романтический праздник хочу сказать, что испытываю безоблачное счастье, безбрежное блаженство и безграничную любовь. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни!

Ранее мы рассказывали, кому какую валентинку подарить по знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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