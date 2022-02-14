Поздравления с Днем святого Валентина-2022: удивительные слова любви, стихи и открытки

День святого Валентина – это просто волшебный день, когда так легко признаться в любви.

Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 14 февраля: картинки, открытки, стихи и проза / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вот и наступил День святого Валентина-2022 . И не беда, что в нынешнем году 14 февраля приходится на самое начало рабочей недели, ведь счастливые часов не наблюдают.

А вот что действительно важно сделать в этот день – произнести заветные слова , если вы этого еще не сделали, или же лишний раз озвучить свои чувства, если они уже известны вашей половинке.

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Самые важные слова любви в праздник святого Валентина 14 февраля

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Позволь произнести мне те слова,

Которые выстукивает сердце.

От них моя кружится голова,

От них, увы, мне никуда не деться.

Поверь мне, я робею и томлюсь,

Но сил молчать уж больше не имею.

Люблю тебя! Неистово люблю!

И на взаимность я твою надеюсь…

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Праздник День святого Валентина: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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В февральский день любви и счастья

Волшебник добрый Валентин

Пусть прочь прогонит все ненастья,

А принесет любовь и мир.



Пусть совпадут сегодня пары,

Взаимной будет радость встреч.

Желаем радости, и счастья,

И всем свою любовь сберечь!

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Оригинальные поздравления с 14 февраля / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем влюбленных,

И желаю я любви,

Чувство светлое большое

Пусть всегда кипит в крови.



Будет пусть любовь взаимной,

Пусть сердца согреет страсть,

Только рядом с половиной

Знаешь – жизнь-то удалась!

Поздравления с Днем святого Валентина 14 февраля: открытки и картинки / Фото: pinterest

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Ты самый близкий мой мужчина,

И в День святого Валентина

Тебя сердечно поздравляю,

Своей любовью согреваю.



Поцеловать тебя охота,

Окутать лаской и заботой,

И счастья пожелать большого –

Знай, что не надо мне другого!

С 14 февраля: поздравления и картинки / Фото: pinterest

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С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Ты люби, и будь любима,

И счастливой будь всегда!



Пусть тебе почаще дарят

Люди радость и цветы.

Улыбайся, звонко смейся.

И, подруга, не грусти!

Красивые пожелания в День святого Валентина / Фото: pinterest

Искренние и откровенные пожелания в прозе в День святого Валентина

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Мой самый любимый человек! Поздравляю с праздником влюбленных. Желаю тепла, благополучия и, конечно же, безграничной любви! Счастья и радости всем в самый романтичный праздник!

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Любимая, в этот праздничный день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".

Добрые поздравления с Днем Валентина / Фото: pinterest

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Моя любовь! Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! В этот прекрасный и романтический праздник хочу сказать, что испытываю безоблачное счастье, безбрежное блаженство и безграничную любовь. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни!

Ранее мы рассказывали, кому какую валентинку подарить по знаку зодиака.