С Днем зимнего солнцестояния-2021: красочные картинки и поздравительные открытки

В самый короткий день в году успейте отправить прикольные поздравления и открытки всем друзьям и близким людям

День зимнего солнцестояния: поздравительные открытки и яркие картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

21 декабря настал самый короткий день в году , а все потому, что на сегодня приходится зимнее солнцестояние-2021. Издавна этот день считали именинами Солнца. А уже с завтрашнего дня света станет на капельку больше, а ночи начнут потихоньку укорачиваться.

Поздравьте своих знакомых и друзей, родных и близких с этим таинственным и немного магическим днем, а тем более – с самой длинной ночью! А мы собрали для вас прикольные стихи и пожелания, поздравительные открытки и впечатляющие картинки с Днем зимнего солнцестояния.

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Красивые поздравления с Днем зимнего солнцестояния в стихах

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Сегодня день короткий самый,

А ночь бездонна и длинна,

День зимнего солнцестояния

Давай отметим – ты и я.



Я пожелаю в день короткий,

Чтобы сбылись наши мечты,

И чтобы ночью бесконечной

Мы достучались до звезды.

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С Днем зимнего солнцестояния: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Ярчайшего Солнца,

Хороших вестей,

Приятных улыбок

От добрых друзей,

Желаю тебе

В этот час с теплотой,

И пусть все хорошее

Будет с тобой!

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День зимнего солнцестояния: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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День короткий? Ну и пусть

Прогони из сердца грусть!

Зато ночью – длинной самой

Мы с тобой побудем сами!

С праздником зимнего солнцестояния: поздравительные открытки

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В день солнцестояния

Я желаю счастья,

Чтоб ушли все беды,

Горести, ненастья.



Солнце пусть осветит

Позитивом жизнь,

Ты не падай духом

И всегда держись.



В день волшебный этот

Сбудутся мечтанья.

Пожелаю нынче

Только процветания.

Открытки и картинки в День зимнего солнцестояния 21 декабря

Лучшие поздравление с Днем зимнего солнцестояния в прозе

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В короткий День зимнего солнцестояния пусть успеют свершиться самые потаенные желания! Пусть не покидает тебя надежда на лучшее, ведь даже самый маленький день в году находит силы, чтобы возродиться и окрепнуть, с каждым разом становясь все больше и ярче!

Поздравления с Днем зимнего солнцестояния: яркие картинки

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С Днем зимнего солнцестояния! Пусть самая долгая ночь будет самой счастливой. Пусть она подарит тебе магию любви, сбывающиеся желания и сказочные сны! И пусть с этого дня начнутся возрождение к новой жизни, наполненное надеждой и верой в лучшее!

Зимнее солнцестояние: яркие открытки и поздравления

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