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12 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 березня, 07:25
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День землеустрою України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 березня.
12 березня: яке сьогодні свято
12 березня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 12 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національн державні святах , важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 березня

  • Всесвітній день проти кіберцензури (World Day Against Cyber Censorship) – проводиться за сприяння міжнародних організацій "Репортери без кордонів" та "Міжнародна амністія".
  • День землевпорядника України – професійне свято, яке, починаючи з 2000 року, щорічно проводиться у другу суботу березня та у 2022 році випадає на 12-те число.

Іменинники 12 березня

День ангела сьогодні відзначають: Макар, Михайло, Нісон, Петро, Прокоп, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

12 березня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника, преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Тита Києво-Печерського, колишнього воїна, що в Дальніх печерах, преподобного Фалалея Сирійського.

Народне свято

У народі 12 березня вшановали Прокопа Перезимового. За спостереженнями, на Прокопа вже наступала справжня весна, а через рясне танення снігу дороги ставали зовсім непрохідними. Тому Прокопа ще називали Руйнувачем доріг і цього дня намагалися без потреби не виходити з дому.

Прикмети на 12 березня

  • Прокіп і дорогу порушив, і сам у кучугурі загруз;
  • на Прокопа краще не нікуди не їхати з дому;
  • крапель на Прокопа – до бездоріжжя;
  • якщо на Прокопа теплий день – можна полювати на зайців;
  • заєць перебіг дорогу – до невдачі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 березня

  • 1889 – американець Елмон Строуджер запатентував автоматичну телефонну станцію.
  • 1911 – доктор Флетчер відкрив причини дитячого церебрального паралічу (ДЦП).
  • 1974 – станція "Марс-6" вперше передала на Землю дані про атмосферу та грунт планети.

Хто народився 12 березня

  • 1863 – Володимир Вернадський, радянський вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, перший президент Академії наук України.
  • 1925 – Гаррі Гаррісон, американський письменник-фантаст.
  • 1941 – Анатолій Дриженко, український актор театру та кіно.
  • 1946 – Лайза Мінеллі, американська актриса, співачка.

Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
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