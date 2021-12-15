15 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день чаю, День працівників суду України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 грудня

15 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 грудня

Міжнародний день чаю (International Tea Day) – організований у 2004 році на честь оприлюднення Світової Декларації Прав працівників чайної індустрії та відзначається у країнах – світових виробниках чаю з метою популяризації цього найдавнішого напою.

День працівників суду України – професійне свято щорічно відзначається 15 грудня, починаючи з 2000 року.

День Заменгофа – своє свято відзначають есперантисти на честь дня народження творця мови есперанто Людвіга Заменгофа.

Іменинники 15 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма, Маргарита, Марія, Матвій, Матрона, Мірра, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

15 грудня в православній церкві вшановується пам'ять пророка Авакума, преподобних Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, та іншого Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучениці Миропії, преподобних Іоана, Іраклемона, Андрія та Феофіла, преподобного Ісе (Ієсея), єпископа Цилканського, святителя Стефана Уроша, царя Сербського. Святкується ікона Божої Матері "Геронтіса".

Народне свято

У народі 15 грудня відзначався день Авакума. Святому молилися про міцний сон. Також читали замовляння проти безсоння та відганяли від дому нечисту силу. А жінки проводили ритуали з дітьми, щоб ті вночі спали міцно та без сліз. Також на Авакума стежили за погодою і складали прогноз.

Прикмети на 15 грудня

кішка спить на Авакума – до швидких морозів;

сильний сніг у цей день віщує багатий урожай трав наступного року;

сни на Авакума часто бувають пророчими та неприємними;

в день Авакума не можна стригти волосся та нігті – можна зістригти удачу.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 15 грудня

1917 – Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення Генерального суду.

1970 – радянська міжпланетна станція Венера-7 вперше у світі успішно приземлилася на Венері, що стало першим приземленням на іншій планеті космічного апарату Землі.

2000 – зупинено 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС, що повністю вивело ЧАЕС із роботи.

2018 – в Україні відновлено автокефальну помісну православну церкву.

Хто народився 15 грудня

1832 – Олександр Ейфель, французький інженер-будівельник.

1852 – Антуан Беккерель, французький фізик, першовідкривач радіоактивності.

1859 – Людвік Заменгоф, польський лікар та лінгвіст, творець мови есперанто.

1890 – Василь Ємець, український бандурист-віртуоз.

1907 – Йосип Шапіро, радянський кінорежисер, сценарист.

1949 – Дон Джонсон, американський актор та співак.

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