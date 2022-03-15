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15 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 березня, 07:25
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Всесвітній день соціальної роботи – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 березня.
15 березня: яке сьогодні свято
15 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 березня

  • Всесвітній день захисту прав споживачів (World Consumer Rights Day) – організований у 1983 році під егідою ООН та приурочений до роковин виступу президента США Джона Кеннеді у Конгресі у 1962 році.
  • Всесвітній день соціальної роботи (World Day of Social Work) – професійне свято представників роботи соціального спрямування щорічно відзначається у третій вівторок березня, починаючи з 1983 року.
  • Міжнародний день захисту більків (International Day of Action for the Seals) – екологічне свято, яке щорічно відзначається 15 березня у багатьох країнах світу з ініціативи Міжнародного Фонду Захисту Тварин IFAW з метою запобігання полюванню на дитинчат тюленя заради їхнього хутра.

Іменинники 15 березня

День ангела сьогодні відзначають: Арсен, Йосип, Микола, Федот.

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Яке сьогодні церковне свято

15 березня в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Феодота, єпископа Киринейського, святителя Іова (Борецького), митрополита Київського та всієї Русі, мучениці Євфалії, мученика Троадія, преподобного Агафона Єгипетського, мучеників 440 італійських, святителя Арсенія, єпископа.

Народне свято

У народі 15 березня відзначався день Федота, який також називався Вітроносом за сильні вітри, які часто налітали в цей період. Через них день вважався небезпечним, краще було нікуди не ходити, щоби не отримати неприємностей від вітрів. Федот міг роздратуватися і зірвати дах або розвернути полінницю. Вважалося, що цього дня підземні джерела закипають і вириваються назовні, завдяки чому настає відлига.

Прикмети на 15 березня

  • на Вітроноса без потреби з дому не показуй носа;
  • на Федота можна чекати відлиги;
  • теплий вітер на Федота – теплим буде все літо;
  • довгі бурульки – до довгої весни.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 15 березня

  • 1892 – американець Джесс Рено запатентував ескалатор.
  • 1906 – зареєстрована компанія "Роллс-Ройс".
  • 1927 – розпочалося будівництво Дніпрогесу.
  • 1939 – Карпатська Україна проголосила незалежність.

Хто народився 15 березня

  • 1932 – Єжи Гофман, польський кінорежисер та сценарист.
  • 1935 – Леонід Енгібаров, радянський клоун, мім, кіноактор.
  • 1975 – Вільям Адамс, американський репер, продюсер, філантроп, лідер гурту The Black Eyed Peas.
  • 1975 Єва Лонгорія, американська актриса, модель, продюсер.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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