18 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день сну – які ще значущі дати та важливі події в історії України і світу відзначаються 18 березня

18 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 18 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 18 березня

Міжнародний день сну (World Sleep Day) – проводиться з 2008 року за ініціативи Міжнародної асоціації медицини сну у п'ятницю перед днем весняного рівнодення, щоб донести до суспільства важливість сну та його вплив на здоров'я людей.

– проводиться з 2008 року за ініціативи Міжнародної асоціації медицини сну у п'ятницю перед днем весняного рівнодення, щоб донести до суспільства важливість сну та його вплив на здоров'я людей. Всесвітній день переробки – щороку відзначається з 2018 року під егідою фонду Global Recycling Foundation.

Іменинники 18 березня

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Кирило, Костянтин, Марк, Микола, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

18 березня в православній церкві вшановується пам'ять мученика Конона Ісаврійського, мученика Онисія, мученика Конона, градаря, мучениці Іраїди, мученика Євлогія, що в Палестині, мученика Євлампія, преподобного Марка, преподобного Ісіхія.

Народне свято

У народі 18 березня відзначався день Конона, який любив займатися вирощуванням городів, за що його прозвали Городником. Цього дня селяни зазвичай замочували насіння овочів для подальшої висадки. Також відсьогодні починали працювати на городі, копати, удобрювати грядки гноєм. Щоб уберегти город від трьох бід – мошок, хробаків та посухи, селяни викопували в землі три ямки, а потім закопували їх зі словами: "Одна лунка для суші, інша – для мошки, третя – для хробаків".

Прикмети на 18 березня

сонячна погода на Конона – влітку не буде граду;

після дня Конона буде ще 40 ранкових морозів;

якщо розпочати роботи на Конона, то овочі добре родитимуть;

не можна лінуватися в день Конона, потрібно обробляти город за будь-якої погоди.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 березня

1831 – Верховний суд США ухвалив, що індіанські племена не мають права звертатися до федеральних судів.

1848 – Угорський сейм ухвалив рішення про ліквідацію кріпосного права у Закарпатській Україні.

1898 – німецький інженер Рудольф Дізель створив двигун внутрішнього згоряння.

1917 – у Києві відкрилася перша українська гімназія.

1921 – підписано Ризький мирний договір, який завершив радянсько-польську війну 1919-1921 рр., яким до Польщі відійшли Західна Україна та Західна Білорусія.

1965 – радянський космонавт Олексій Леонов здійснив перший в історії вихід у відкритий космос.

2004 – рекордно близько від Землі (43 тис. км) пролетів астероїд.

Хто народився 18 березня

1858 – Рудольф Дізель, німецький інженер, творець двигуна внутрішнього згоряння.

1929 – Федір Муравченко, український авіатор, генеральний конструктор Запорізького МКЛ "Прогрес".

1959 – Люк Бессон, французький кінорежисер, сценарист та продюсер. Засновник EuropaCorp.

1963 – Ванесса Вільямс, американська співачка, актриса і модель.

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