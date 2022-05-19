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19 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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19 травня, 08:05
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День вишиванки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 травня.
19 травня: яке сьогодні свято
19 травня: яке сьогодні свято / Фото: pixabay.com

Яке народне і православне свято в українців 19 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 19 травня

  • День вишиванки в Україні – свято національного українського одягу, яке щорічно відзначається з 2006 року у третій четвер травня.
  • Всесвітній день сімейного лікаря (World Family Doctor Day) – проводиться з ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів (WONCA) з 2010 року з метою підкреслити роль та внесок сімейних лікарів у систему охорони здоров'я у всьому світі.

Іменинники 19 травня

День ангела сьогодні відзначають Василь, Денис, Іван, Іларіон, Іов, Марфа.

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Яке сьогодні церковне свято

Преподобний Іов Почаєвський
Преподобний Іов Почаєвський

19 травня у православній церкві вшановується пам'ять праведного Іова Багатостраждального, преподобного Іова Почаєвського, мучеників Варвара, воїна, Вакха, Калімаха та Діонісія, мученика Парфенія, мученика Варвара, колишнього розбійника.

Народне свято

У народі 19 травня шановався Іов Горошник. Також день називався Росяник, тому що в цей період спостерігалися рясні роси, які вважалися особливо корисними для городніх рослин.

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Прикмети на 19 травня

  • на Іова Горошника сіяли горох, щоб зібрати добрий урожай;
  • рясна роса на Горошника – до багатого врожаю огірків;
  • ясний день обіцяє багатий урожай.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 травня

  • 1051 – у Франції коронована дочка Ярослава Мудрого – Ганна Ярославна.
  • 1861 – у Сумах відкрилася перша в Україні недільна школа.
  • 1910 – Земля перетнула хвіст комети Галлея.

Хто народився 19 травня

  • 1946 – Мікеле Плачідо, італійський кіноактор та кінорежисер.
  • 1977 – Наталія Орейро, уругвайська співачка та актриса.
  • 1989 – Позитив, український музикант.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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