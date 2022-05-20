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20 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

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20 травня, 06:05
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Всесвітній день бджіл – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 травня.
20 травня: яке сьогодні свято
20 травня: яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 20 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 20 травня

  • День банківських працівників України – своє професійне свято з 1991 року відзначають усі працівники банківської системи України.
  • Всесвітній день метрології (World Metrology Day) проводиться на честь підписання у Парижі в 1875 "Метричної Конвенції", на основі якої була створена Міжнародна організація мір і ваг.
  • Всесвітній день травматолога (World Traumatologist Day) – професійне свято лікарів, які займаються лікуванням ран та ушкоджень.
  • Всесвітній день бджіл (World Bee Day) – міжнародне свято бджолярів, присвячене дню народження основоположника сучасного бджільництва Антона Янші.

Іменинники 20 травня

День ангела сьогодні відзначають: Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан, Тадей.

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Яке сьогодні церковне свято

Жировицька ікона Божої Матері
Жировицька ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

20 травня у православній церкві відзначається згадка появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі. Вшановується пам'ять мученика Акакія, сотника, преподобних Іоанна Зедазнійського та учнів його: Авіва, єпископа Некресського, Антонія Марткобського, Давида Гареджійського, Зінона Ілкатського, Фадея Степанцмідського, Ісе (Єсея),єпископа Цилканського, Йосифа, єпископа Алавердського, Ісидора Самтавійського, Михаїла Улумбійського, Пірра Бретського, Стефана Хирського і Шіо Мгвімського. Святкування Любецької та Жировицької ікон Божої Матері.

Народне свято

У народі 20 травня шанувався Іван-бражник. Також день називався Купальниця, бо у цей період селяни купали коней у річковій воді та обливались самі, щоб отримати заряд сил та здоров'я на весь рік. На Купальницю припадав розпал сівби.

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Прикмети на 20 травня

  • на Купальницю вода в річці цілюща;
  • пішов дощ – осінь буде теплою;
  • цього дня не можна пропускати сівбу;
  • домашнє насіння не придатне для посіву, а найкращий урожай – від вкраденого насіння.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 травня

  • 1498 – португальський мореплавець Васко да Гама вперше потрапив до Індії з Європи, обійшовши Африку.
  • 1873 – день народження джинсів: фірма Levi Strauss & Co отримала ліцензію на виробництво штанів із заклепками на кишенях.
  • 1970 – прем'єра фільму The Beatles Let It Be.
  • 2003 – відбувся перший політ приватного корабля SpaceShipOne.

Хто народився 20 травня

  • 1734 – Антон Янша, бджоляр та художник словенського походження.
  • 1799 – Оноре де Бальзак, французький письменник.
  • 1918 – Едвард Льюїс, американський вчений-генетик.
  • 1944 – Джо Кокер, англійський рок-співак.
  • 1946 – Шер, американська співачка.

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