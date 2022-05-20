20 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 20 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 20 травня
- День банківських працівників України – своє професійне свято з 1991 року відзначають усі працівники банківської системи України.
- Всесвітній день метрології (World Metrology Day) – проводиться на честь підписання у Парижі в 1875 "Метричної Конвенції", на основі якої була створена Міжнародна організація мір і ваг.
- Всесвітній день травматолога (World Traumatologist Day) – професійне свято лікарів, які займаються лікуванням ран та ушкоджень.
- Всесвітній день бджіл (World Bee Day) – міжнародне свято бджолярів, присвячене дню народження основоположника сучасного бджільництва Антона Янші.
Іменинники 20 травня
День ангела сьогодні відзначають: Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан, Тадей.
Яке сьогодні церковне свято
20 травня у православній церкві відзначається згадка появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі. Вшановується пам'ять мученика Акакія, сотника, преподобних Іоанна Зедазнійського та учнів його: Авіва, єпископа Некресського, Антонія Марткобського, Давида Гареджійського, Зінона Ілкатського, Фадея Степанцмідського, Ісе (Єсея),єпископа Цилканського, Йосифа, єпископа Алавердського, Ісидора Самтавійського, Михаїла Улумбійського, Пірра Бретського, Стефана Хирського і Шіо Мгвімського. Святкування Любецької та Жировицької ікон Божої Матері.
Народне свято
У народі 20 травня шанувався Іван-бражник. Також день називався Купальниця, бо у цей період селяни купали коней у річковій воді та обливались самі, щоб отримати заряд сил та здоров'я на весь рік. На Купальницю припадав розпал сівби.
Прикмети на 20 травня
- на Купальницю вода в річці цілюща;
- пішов дощ – осінь буде теплою;
- цього дня не можна пропускати сівбу;
- домашнє насіння не придатне для посіву, а найкращий урожай – від вкраденого насіння.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 травня
- 1498 – португальський мореплавець Васко да Гама вперше потрапив до Індії з Європи, обійшовши Африку.
- 1873 – день народження джинсів: фірма Levi Strauss & Co отримала ліцензію на виробництво штанів із заклепками на кишенях.
- 1970 – прем'єра фільму The Beatles Let It Be.
- 2003 – відбувся перший політ приватного корабля SpaceShipOne.
Хто народився 20 травня
- 1734 – Антон Янша, бджоляр та художник словенського походження.
- 1799 – Оноре де Бальзак, французький письменник.
- 1918 – Едвард Льюїс, американський вчений-генетик.
- 1944 – Джо Кокер, англійський рок-співак.
- 1946 – Шер, американська співачка.
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