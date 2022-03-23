23 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день метеорології – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 березня.

23 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 23 березня

Всесвітній день метеорології (World Meteorological Day) – організований за ініціативою Світової метеорологічної організації під егідою ООН на честь прийняття у 1950 році Конвенції Світової метеорологічної організації СМО, в якій було проголошено створення Організації.

Міжнародний день ОК – вважається, що саме цього дня в 1839 році вперше у газеті "Бостонський ранок" було надруковано вираз " о'кей ".

Іменинники 23 березня

День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Георгій, Денис, Дмитро, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Павло, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

23 березня у православній церкві вшановують пам'ять мучеників Кодрата та з ним Кипріана, Діонісія, Анекта, Павла, Крискента, Діонісія (іншого), Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серафіона, Папія, Леоніда і мучениць Харієси, Нунехії, Василини, Ніки, Галі, Галини, Феодори та інших багатьох, мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторина, Руфина та інших, преподобної Анастасії.

Народне свято

У народі 23 березня шанувалася Василина – весняної води вказівниця, а у селян цього дня було багато весняних турбот. Потрібно було відвести воду від будинків, щоб вона не затопила льохи та підвали. Для цього люди виходили у двір та рили канали. А рибалки на Василину ловили у річці плотву.

Прикмети на 23 березня

сині хмари на Василину – буде дощ та тепла погода;

туман – до хорошого врожаю льону;

якщо дмуть сильні вітри – рік буде голодним;

у день Василини небажано займатися рукоділлям;

корисно зробити прибирання, щоб привернути удачу в дім.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 березня

1841 – у Лондоні Річард Біерд відкрив перше в Європі фотоательє.

1918 – українська мова була оголошена Українською Центральною Радою мовою діловодства.

1928 – Кам'янець-Подільська фортеця стала історико-культурним заповідником.

1944 – засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР.

Хто народився 23 березня

1904 – Джоан Кроуфорд, американська кіноактриса.

1910 – Акіра Куросава, японський кінорежисер, сценарист та продюсер.

1964 – Хоуп Девіс, американська актриса кіно та телебачення.

1976 – Мішель Монаган, американська актриса.

1976 – Кері Расселл, американська актриса і танцівниця.

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