24 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 24 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 24 грудня
- День працівників архівних установ України – починаючи з 1998 року в країні проводиться професійне свято працівників, які відповідають за зберігання різних видів документів Національного архівного фонду України.
Іменинники 24 грудня
День ангела сьогодні відзначають: Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никон, Петро, Терентій, Феофан.
Яке сьогодні церковне свято
2021 року на 24 грудня випадає святвечір у західних християн напередодні католицького Різдва Христового.
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24 грудня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Даниїла Стовпника, преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського, у Ближніх печерах, мученика Міракса, мучеників Акепсія та Аїфала, преподобного Луки Стовпника, преподобного Кукші Одеського.
Народне свято
У народі 24 грудня відзначали Никонів день, а ще день Данили та Луки. У своїх молитвах люди просили святих відігнати нечисту силу, яка, за їхніми уявленнями, вирувала на землі у вигляді бур та хуртовин. Наші пращури вірили, що святий Никон може дати заспокоєння будь-якій душі.
Прикмети на 24 грудня:
- щоб прогнати нечисту силу, запалювали вогонь у лампаді і звали сонце;
- без особливої потреби краще не виходити з дому;
- доки день не прибуде, відьми піднімають снігові вихори;
- якщо промені сонця спрямовані вниз, а не вгору – до хуртовини;
- з Никона на Спиридона сняться пророчі сни.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 грудня
- 1624 – гетьман Михайло Дорошенко уклав міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорізьким та Кримським ханством.
- 1801 – англієць Річард Тревітік продемонстрував перший паровий автомобіль.
- 1903 – у Великій Британії видано перший реєстраційний номер на авто.
- 1942 – у СРСР було запроваджено обов'язкове вживання літери "ё".
- 1943 – під час Другої світової війни розпочалася Дніпровсько-Карпатська операція в Україні.
- 1982 – пройшов перший політ дослідного зразка військово-транспортного літака Ан-124 "Руслан".
- 2004 – запущено на орбіту український супутник "Січ-1М".
Хто народився 24 грудня
- 1818 – Джеймс Джоуль, англійський фізик, один із основоположників термодинаміки.
- 1922 – Ава Гарднер, американська актриса та співачка, зірка Голлівуду.
- 1937 – В'ячеслав Чорновіл, український політичний діяч.
- 1946 – Леонід Філатов, радянський та російський актор, режисер, поет.
- 1971 – Рікі Мартін, пуерториканський співак, музикант, актор.
- 1973 – Стефані Маєр, американська письменниця, автор серії романів "Сутінки".
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