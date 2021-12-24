Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Handmade сніжинки

Ворожимо на Андрія

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

24 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
24 грудня, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День працівників архівних установ України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 грудня.
24 грудня: яке сьогодні свято
24 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 24 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 24 грудня

  • День працівників архівних установ України – починаючи з 1998 року в країні проводиться професійне свято працівників, які відповідають за зберігання різних видів документів Національного архівного фонду України.

Іменинники 24 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никон, Петро, Терентій, Феофан.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

2021 року на 24 грудня випадає святвечір у західних християн напередодні католицького Різдва Христового.

24 грудня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Даниїла Стовпника, преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського, у Ближніх печерах, мученика Міракса, мучеників Акепсія та Аїфала, преподобного Луки Стовпника, преподобного Кукші Одеського.

Народне свято

У народі 24 грудня відзначали Никонів день, а ще день Данили та Луки. У своїх молитвах люди просили святих відігнати нечисту силу, яка, за їхніми уявленнями, вирувала на землі у вигляді бур та хуртовин. Наші пращури вірили, що святий Никон може дати заспокоєння будь-якій душі.

Реклама

Прикмети на 24 грудня:

  • щоб прогнати нечисту силу, запалювали вогонь у лампаді і звали сонце;
  • без особливої потреби краще не виходити з дому;
  • доки день не прибуде, відьми піднімають снігові вихори;
  • якщо промені сонця спрямовані вниз, а не вгору – до хуртовини;
  • з Никона на Спиридона сняться пророчі сни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 грудня

  • 1624 – гетьман Михайло Дорошенко уклав міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорізьким та Кримським ханством.
  • 1801 – англієць Річард Тревітік продемонстрував перший паровий автомобіль.
  • 1903 – у Великій Британії видано перший реєстраційний номер на авто.
  • 1942 – у СРСР було запроваджено обов'язкове вживання літери "ё".
  • 1943 – під час Другої світової війни розпочалася Дніпровсько-Карпатська операція в Україні.
  • 1982 – пройшов перший політ дослідного зразка військово-транспортного літака Ан-124 "Руслан".
  • 2004 – запущено на орбіту український супутник "Січ-1М".

Хто народився 24 грудня

  • 1818 – Джеймс Джоуль, англійський фізик, один із основоположників термодинаміки.
  • 1922 – Ава Гарднер, американська актриса та співачка, зірка Голлівуду.
  • 1937 – В'ячеслав Чорновіл, український політичний діяч.
  • 1946 – Леонід Філатов, радянський та російський актор, режисер, поет.
  • 1971 – Рікі Мартін, пуерториканський співак, музикант, актор.
  • 1973 – Стефані Маєр, американська письменниця, автор серії романів "Сутінки".

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
20 - 26 грудня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти