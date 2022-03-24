24 березня: який сьогодні день, прикмети та чого не можна робити

Місяць від дня початку війни Росії проти України – які ще значущі дати та важливі події відбулися 24 березня

24 березня - рівно мисяць вид початку війни Росії проти України / Фото: Getty Images

Яке народне та православне свято в українців 24 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 24 березня

Рівно місяць відколи почалася війна. 24 лютого близько 5 години ранку Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Путін завдав ракетного удару по об'єктах військової інфраструктури нашої країни, називаючи війну з тисячами смертей мирних жителів "спеціальною операцією з метою демілітаризації та денацифікації України". У більшості спроб захопити українські міста рашисти зазнали фіаско та великих втрат. ЗСУ впевнено стоять на захисті країни та хоробро обороняють наш народ. Незважаючи на це, внаслідок війни в Україні гинуть тисячі мирних жителів, серед яких уже 121 дитина . Волонтери з України та всього світу надають колосальну підтримку армії та всім людям, які опинилися у тяжкій ситуації. Ще ніколи український народ не був таким об'єднаним! Україна має намір стояти за свободу та незалежність до кінця. Перемога за нами! Слава Україні!

24 лютого близько 5 години ранку Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Путін завдав ракетного удару по об'єктах військової інфраструктури нашої країни, називаючи війну з тисячами смертей мирних жителів "спеціальною операцією з метою демілітаризації та денацифікації України". У більшості спроб захопити українські міста та великих втрат. ЗСУ впевнено стоять на захисті країни та хоробро обороняють наш народ. Незважаючи на це, внаслідок війни в Україні гинуть тисячі мирних жителів, серед яких уже . Волонтери з України та всього світу надають колосальну підтримку армії та всім людям, які опинилися у тяжкій ситуації. Ще ніколи український народ не був таким об'єднаним! Україна має намір стояти за свободу та незалежність до кінця. Всесвітній день боротьби із туберкульозом. 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох зробив важливе відкриття – палички Коха, яка є збудником смертельної хвороби – туберкульозу, за що пізніше отримав Нобелівську премію. 1982 року рішенням ВООЗ та Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом, на честь 100-річчя від дня відкриття збудника хвороби, 24 березня встановлено Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох зробив важливе відкриття – палички Коха, яка є збудником смертельної хвороби – туберкульозу, за що пізніше отримав Нобелівську премію. 1982 року рішенням ВООЗ та Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом, на честь 100-річчя від дня відкриття збудника хвороби, 24 березня встановлено Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Міжнародний день боротьби з депресією був заснований для привернення уваги до цієї хвороби. Варто зазначити, що депресія піддається лікуванню, а у запущених випадках може призвести до серйозних психічних розладів. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у всьому світі від депресії страждають понад 360 млн людей. Зазначимо, раніше психолог назвала 10 причин появи депресії.

Іменинники 24 березня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Іван, Ян, Юхим, Єгор, Василь, Сабіна.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

24 березня у православній церкві вшановують пам'ять Преподобного Софронія Печерського, затворника; Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського; перенесення мощей мученика Єпимаха Нового.

Народне свято

Єфимів день. Єфим народився у 15 столітті у сім'ї священика. Пара довго не могла мати дітей і пообіцяла, що майбутню дитину присвятить Богові. У 1429 він був обраний в архієпископи новгородські. За час своєї активної діяльності Євфимій вніс колосальний внесок у будівництво та відновлення храмів, а також у листування церковних книг.

Прикмети на 24 березня

24 березня починається рух соку у березах;

при перших звуках зозулі слід брякнути грошима, щоб пощастило у фінансовому плані;

якщо зозуля дала про себе знати до появи першого листя – прикмета неоднозначна. Перше тлумачення – до голоду. Друге ж говорить про те, що злодіям у домі буде невдача;

саме 24 березня розпочинали роботи в саду;

нічний іній – відсутність снігопаду та хороша погода вдень.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 24 березня

1801 – у Михайлівському замку внаслідок змови вбито російського імператора Павла I.

1802 – англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз.

1930 – карликова планета Плутон отримує своє справжнє ім'я.

1933 – Гітлер проголосив Німеччину Третім рейхом.

1992 – головою Національного банку України призначено В. Гетьмана.

1993 – президент ПАР Фредерік де Клерк заявив, що країна створила шість атомних бомб, які сама знищила.

1999 – початок бомбардувань НАТО у містах Югославії, включаючи столицю – Белград.

1999 – пожежа в Монбланському тунелі, внаслідок якої загинуло 39 людей.

2006 – у столиці Білорусії – Мінську, через чотири дні існування було знищено опозиційне наметове містечко, встановлене на центральній площі столиці. В результаті було затримано понад 500 молодіжних активістів.

2008 – в Олімпії було запалено олімпійський вогонь Пекінської олімпіади.

Хто народився 24 березня

1953 – Луї Андерсон, актор, сценарист, продюсер.

1977 – Джесіка Честейн, актриса, продюсер.

1973 – Джим Парсонс, актор, продюсер.

1987 – Марія Вальверде, актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.