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29 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

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29 березня, 07:25
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Міжнародний день фортепіано – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 березня
29 березня: яке сьогодні свято
29 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 29 березня

  • Міжнародний день фортепіано – музичне свято, що традиційно відзначається на 88-й день року – саме така кількість клавіш в інструменті.

Іменинники 29 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан.

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Яке сьогодні церковне свято

29 березня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Савина та Папи, апостола Аріставула, єпископа Врітанійського, священномученика Олександра, папи Римського, мученика Юліана Аназаврського, священномучеників Трохим і Фала, пресвітерів Лаодикійських.

Народне свято

У народі 29 березня відзначався Савин день, який також називали Візним днем, тому що в цей період санна дорога танула і треба було міняти сани на віз, а для цього потрібно було привести його в порядок, полагодити і зміцнити колеса, прикріпити оглоблі.

Прикмети на 29 березня

  • на Савин день не можна сваритися та лінуватися;
  • якщо цей день теплий, то і вся весна буде такою.
  • сніг тане швидко, а дорогою течуть струмки – літо буде дощовим;
  • якщо води небагато, і вона тече повільно – рік буде неврожайним.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 29 березня

  • 1795 – у Відні відбувся перший концерт Людвіга ван Бетховена.
  • 1864 – у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру.
  • 1848 – Ніагарський водоспад зупинився більш ніж на 30 годин через крижані пробки на річці Ніагара.
  • 1974 – американський космічний апарат Mariner 10 зробив фотографії планети Меркурій.
  • 1974 – у Китаї виявлено "Теракотову армію" першого китайського імператора династії Цінь – глиняні статуї воїнів із кіньми, поховані понад 2 тис. років тому.

Хто народився 29 березня

  • 1728 – Кирило Розумовський, український політичний та державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорізького.
  • 1861 – Роман Залозецький, український вчений, перший голова Українського технічного товариства.
  • 1918 – Олександр Довженко, радянський та український психотерапевт, нарколог, автор методу лікування алкогольної залежності за допомогою кодування.
  • 1943 – Вангеліс, грецький музикант, композитор, майстер електронної музики.
  • 1957 – Крістофер Ламберт, французький та американський кіноактор, продюсер, сценарист.

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