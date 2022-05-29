29 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

День Києва – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 травня.

29 травня: яке сьогодні свято / Фото: kiev-foto.info, Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 29 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 29 травня

Міжнародний день хіміка – професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості відзначається в останню неділю травня.

Всесвітній день здорового травлення (World Digestive Health Day) – проводиться 29 травня на честь прийняття у 1958 році Статуту Всесвітньої організації гастроентерологів.

Міжнародний день миротворців ООН (International Day of United Nations Peacekeepers) – вшановується з 2003 року як данина пам'яті загиблим і на знак поваги тим, хто служив у складі операцій ООН з підтримки миру. – вшановується з 2003 року як данина пам'яті загиблим і на знак поваги тим, хто служив у складі операцій ООН з підтримки миру.

День Києва – щороку в останню неділю травня відзначається день народження української столиці.

Іменинники 29 травня

День ангела відзначають: Олександр, Георгій, Єфрем, Касьян, Лаврентій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Феодор Освячений

29 травня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Феодора Освяченого, преподобних отців, які в лаврі святителя Сави були побиті, святителя Олександра, єпископа Єрусалимського, мучеників Віта, Модеста і Кріскентії, блаженної отроковиці Музи Римлянини, святителя Георгія ІІ, єпископа Мітиленського.

Народне свято

У народі 29 травня вшановувався Федір Житник. Цей день вважався останнім, який ще підходив для посіву ярих. На стіл зазвичай подавали яку-небудь кашу.

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Прикмети на 29 травня

на Федора Житника можна сіяти жито;

якщо на Федора вже зацвіла горобина – отже, настало справжнє літо;

грім гримить – до багатого врожаю зерна.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 29 травня

1630 – підписано Переяславську угоду між козацькою старшиною та польським гетьманом.

1953 – альпіністи Т. Норгей та Е. Хілларі підкорили Джомолунгму (Еверест), найвищу гору на планеті – 8848 м.

1964 – у Києві відкрився ботанічний сад.

Хто народився 29 травня

1878 – Петро Карманський, український поет та перекладач.

1899 – Фавст Лопатинський, український актор, режисер, сценарист.

1905 – Ольга Благовідова, українська співачка.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.