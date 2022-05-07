7 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Міжнародний день астрономії – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 травня.

7 травня: яке сьогодні свято / Фото: freepik.com

Яке народне і православне свято в українців 7 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 7 травня

Міжнародний день астрономії (Astronomy Day) – професіонали та любителі цієї науки щороку відзначають своє свято, починаючи з 1973 року, двічі на рік. Навесні цей день припадає на суботу, в період із середини квітня до середини травня, перед першою чвертю Місяця.

– професіонали та любителі цієї науки щороку відзначають своє свято, починаючи з 1973 року, двічі на рік. Навесні цей день припадає на суботу, в період із середини квітня до середини травня, перед першою чвертю Місяця. Всесвітній день садівництва – відзначається у першу суботу травня та у 2022 році припадає на 7 травня.

– відзначається у першу суботу травня та у 2022 році припадає на 7 травня. День радіо – професійне свято працівників різних галузей зв'язку, радіоаматорів та радіожурналістів відзначається на честь першого сеансу радіозв'язку, проведеного фізиком Олександром Поповим у 1895 році.

Іменинники 7 травня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Євсей, Йосип, Леонтій, Микола, Сава, Сергій, Хома.

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Яке сьогодні церковне свято

7 травня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Сави Стратилата та з ним 70-х воїнів, преподобного Сави Києво-Печерського, у Ближніх печерах, преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського, у Ближніх печерах, мучеників Пасикрата та Валентина. Леонтія, Лонгіна та інших, преподобного Хоми, юродивого, преподобної Єлисавети, чудотвориці. Святкування Молченської ікони Божої Матері.

Молченська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Народне свято

У народі 7 травня відзначався Євсеїв день. У цей час у селян починалися польові роботи і можна було сіяти овес. Цього дня стежили за погодою та у разі дощу відкладали сільгосп роботи. Люди вірили, що 7 травня найчастіше нападає маєта, і щоб її позбутися, молилися святій Єлизаветі-чудотвориці.

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Прикмети на 7 травня

на Євсея всіх гне до землі;

щоб здолати хвороби, треба помолитися і святою водою вмитися;

якщо на Євсея літають комарі – на гарний урожай.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 травня

1895 – фізик Олександр Попов продемонстрував прототип радіо.

1945 – було підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.

1995 – в Україні випущено монету номіналом 200 тисяч карбованців.

1997 – на Канському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент".

Хто народився 7 травня

1774 – Френсіс Бофорт, англійський моряк, творець 12-бальної шкали сили вітру.

1833 – Йоганнес Брамс, німецький композитор, піаніст.

1840 – Петро Чайковський, російський композитор.

1861 – Рабіндранат Тагор, індійський письменник, філософ.

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