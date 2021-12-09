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День Андрія Первозванного-2021: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
9 грудня, 13:09
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Часто заборони з Андріїва дня тривали аж до Нового року та Різдва Христового
Головні традиції та заборони в Андріїв день
Головні традиції та заборони в Андріїв день / Фото: Колаж: Сьогодні

13 грудня українці зустрічають день Андрія Первозванного, присвячений святому апостолу, якого Христос першим покликав до себе в учні. У народі свято називається Андріїв день .

Це одне з найцікавіших та найтаємничіших свят календарного циклу. Андрію по жеребу випали території, де розташовані слов'янські землі – саме тут він проводив свої служіння та обертав людей у християнську віру. Тому день пам'яті Андрія Первозванного у нас завжди зустрічається з особливим благоговінням.

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Традиції в Андріїв день

Андрій Первозванний здавна вважався покровителем моряків , тому 13 грудня люди з морською професією молилися йому та просили про допомогу у плаванні.

Святий також допомагає перекладачам та вчителям іноземної мови .

Батьки молодих дівчат у Андріїв день молилися та просили про вдале заміжжя , вірячи в те, що святий обов'язково допоможе.

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А самі дівчата у ніч з 12 на 13 грудня обов'язково проводили ворожіння на нареченого, любов, долю та заміжжя. Це вважалося найправдивішим і найточнішим часом для ворожінь.

У Андріїв день, який у народі називався Калита, хлопці та дівчата збиралися разом , проводили гуляння та ігрища, а також обирали собі пару для майбутньої родини, щоб після Водохреща, 19 січня, зіграти весілля.

У ніч на Андрія палили багаття , щоб відвадити нечисту силу від будинку та господарства.

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А з раннього ранку слухали воду у колодязях та річках – так судили про майбутню погоду.

Що не можна робити в Андріїв день

  • Як і в інше церковне свято, на Андрія не можна виконувати брудну домашню роботу: прибирати, прати, шити.
  • Також у день Андрія не можна виконувати будь-які роботи на землі , під забороною важка фізична праця.
  • Починаючи з дня апостола Андрія і до Різдва накладалися заборони на прядіння та ткацтво, щоб не накликати в дім лихо.
  • Багато заборон на Андрія були пов'язані з Різдвяним постом: навіть у свято не можна подавати скоромну їжу .
  • Заборонено влаштовувати галасливі та п'яні гуляння .
  • Церква не підтримувала та не дозволяла проведення ворожінь .
  • Не можна вирушати в далеку дорогу , не помолившись святому Андрію.
  • У жодному разі не можна скандалити, лаятись та засуджувати інших людей.
  • Не можна укладати шлюб та вінчатися , тому що ще йде Різдвяний піст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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