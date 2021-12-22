Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Handmade сніжинки

Ворожимо на Андрія

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

День святої Анни-2021 душевні вітання з іменинами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
22 грудня, 06:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вітаємо з днем ангела Анни: адресуйте іменинницям ніжні картинки та листівки, а також найкращі побажання.
Привітання з іменинами та днем ангела Ганни: картинки, листівки, вірші та побажання
Привітання з іменинами та днем ангела Ганни: картинки, листівки, вірші та побажання / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі Ані, Анни, Ганни, Анюти та Ганусі сьогодні, 22 грудня, відзначають свої іменини. А все тому, що настало світле церковне святоЗачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці .

Ім'я Анна має велике значення, тому що так звати бабусю Ісуса Христа та матір Богородиці. У перекладі Анна означає "милість божа", "хоробрість", "сила", "благодать" . Жінок, які носять ім'я Анна, відрізняє мудрість, справедливість, доброта та турбота.

Реклама

Обов'язково привітайте всіх своїх знайомих іменинниць з днем ангела і побажайте їм всього доброго, радісного та світлого. А ми зібрали яскраві картинки, листівки, вірші та привітання з днем ангела Анни , які можна адресувати іменинницям.

З іменинами Анни: гарні вітання у віршах

***

Анна – значит "благодать".
Точно ведь, ни дать ни взять.
Ей на все хватает рук,
Самый верный в мире друг!
Анне буду я желать
Сотню лет не увядать.
Мира, счастья, красоты!
Пусть сбываются мечты.

Реклама

День ангела Анни: вітальні картинки / Фото: pinterest
День ангела Анни: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой яркой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сияй!

Реклама

З днем ангела Анни: картинки та привітання / Фото: pinterest
З днем ангела Анни: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

В этот день морозный,
Анечка, прими
Пожеланья счастья,
Радости, любви.

Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.

З іменинами Анни: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З іменинами Анни: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Анна – ласковое имя,
Пусть сбываются мечты!
Не сравнить тебя с другими,
Ведь одна такая ты!

Будь счастливой в именины,
Про друзей не забывай!
А от жизни вдохновение
И успехи получай!

З днем ангела Анни: вітальні листівки / Фото: pinterest
З днем ангела Анни: вітальні листівки / Фото: pinterest

Найкращі привітання Анні з днем ангела своїми словами

***

Мила, добра, світла, промениста Ганнуся, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю бути завжди впевненою в собі, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратись у минуле та жити щасливим сьогоденням. Нехай усе в твоєму житті вдається, нехай буде чудовим кожен твій день!

Привітання з іменинами Анні: яскраві картинки / Фото: pinterest
Привітання з іменинами Анні: яскраві картинки / Фото: pinterest

***

З Днем святої Анни, наша улюблена іменинниця! Нехай у цей день твоє серце здобуде надію, а душа повірить у чудеса. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя та незгасного світла радості у житті..

Листівки та картинки у День іменин Анни / Фото: pinterest
Листівки та картинки у День іменин Анни / Фото: pinterest

***

Мила Анюто, я тебе щиро вітаю з іменинами і бажаю, щоби шлях твого життя був довгим та щасливим, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб у будь-якій діяльності ти була самою досконалістю, щоб тебе щиро любили та дорожили тобою!

Раніше ми розповідали, які вихідні будуть на Новий рік 2022 в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
20 - 26 грудня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти