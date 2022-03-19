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Батьківська субота 19 березня: що нести до церкви і як поминати

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19 березня, 07:50
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У поминальний день до церкви приносять хліб, печиво, солодощі та олію.
Що принести до церкви у поминальний день
Що принести до церкви у поминальний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 березня, настала батьківська субота . Це особливий день у році, коли віруючі поминають померлих родичів. У такі дні в церквах проводяться поминальні служби.

Цей поминальний день щорічно проводиться у другу суботу Великого посту і може випадати на різні дні, тому що сам піст не має фіксованої дати, а повністю залежить від Великодня.

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У поминальну суботу православні йдуть до храму, замовляють панахиду на згадку про померлих родичів, моляться за упокій їхніх душ, а також приносять продукти для поминання .

Куди приносити продукти

В особливі поминальні дні у храмах біля розп'яття Христа встановлюється стіл для продуктів, які приносять віруючі для поминання померлих рідних та близьких. Він називається канун .

Що нести до церкви для поминання: список продуктів

  • хліб;
  • булочки,
  • печиво,
  • випічка;
  • цукерки;
  • крупи;
  • борошно;
  • цукор;
  • фрукти;
  • овочі;
  • рослинна олія;
  • вино кагор.

Головна ритуальна страва на панахиді – це кутя. Її також приносять до церкви зазвичай у невеликій посудинці, прикрашають хрестом із сухофруктів або мармеладу, встромляють свічку і ставлять на спеціальному столі.

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Під час поминальної панахиди священик освячує кутю , і парафіяни потім забирають її із собою, а вдома починають із неї ритуальну поминальну трапезу.

Інші продукти залишаються у церкві як пожертвування. Частину з них священнослужителі роздають бідним, частину залишають і самі поминають померлих .

Які продукти заборонено приносити до церкви

  • м'ясо;
  • кров'яна ковбаса;
  • інші м'ясні продукти.

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у батьківську суботу 19 березня.

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